Según informes de la prensa italiana, la fiscalía de Roma ha abierto una investigación contra Ben-Gvir en relación con el trato a los ciudadanos italianos detenidos durante la interceptación de la flotilla.

Italia condena las declaraciones "inaceptables" del ministro de Seguridad Nacional israelí Según informes de la prensa italiana, la fiscalía de Roma ha abierto una investigación contra Ben-Gvir en relación con el trato a los ciudadanos italianos detenidos durante la interceptación de la flotilla.

El ministro de Asuntos Exteriores de Italia condenó este martes las declaraciones "inaceptables" del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, quien atacó a Roma tras enterarse de que estaba siendo investigado por el trato a los activistas detenidos durante la incautación de una flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza.

"Son palabras inaceptables, indignas de un ministro", declaró Antonio Tajani, refiriéndose a los comentarios del ministro israelí de extrema derecha. "Italia es amiga de Israel y siempre ha defendido la libertad y la democracia", añadió Tajani, afirmando que las palabras de Ben-Gvir "demuestran la integridad moral de este señor".

Según informes de la prensa italiana, la fiscalía de Roma ha abierto una investigación contra Ben-Gvir en relación con el trato a los ciudadanos italianos detenidos durante la interceptación de la flotilla.

La investigación forma parte de una pesquisa más amplia que lleva varias semanas en curso sobre el abordaje de los activistas —entre ellos italianos— por parte de las autoridades israelíes. La fiscalía examina acusaciones que incluyen tortura y secuestro.

Según la agencia de noticias italiana ANSA, Ben-Gvir fue puesto bajo investigación tras la publicación de un vídeo después de la detención de los activistas el mes pasado.

*Traducido por Daniel Gallego.