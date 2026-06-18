“Hasta que se aclare este asunto”, dijo el canciller israelí, su decisión de cortar las relaciones con ellas “se mantendrá inalterable”.

Israel tacha de “viles y difamatorias” la declaración de “apartheid” de Kaja Kallas “Hasta que se aclare este asunto”, dijo el canciller israelí, su decisión de cortar las relaciones con ellas “se mantendrá inalterable”.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Moshe Sa’ar, acusó este jueves a alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, la estoniana Kaja Kallas, de “abstenerse a negar o condenar lo que se le ha atribuido públicamente”.

Sa’ar afirmó que “esto habla por sí solo” y argumentó que “las declaraciones que se le atribuyen sobre el ‘apartheid’ no reflejan la postura de la Unión Europea”.

“La cuestión es sencilla”, prosiguió Sa’ar, “si usted hizo estas declaraciones viles y difamatorias, manténgalas. Si no las hizo, niéguelo”.

Sa’ar reiteró que, “hasta que se aclare este asunto”, su decisión de cortar las relaciones con ellas “se mantendrá inalterable”.