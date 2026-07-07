El canciller israelí reiteró su oposición a que Türkiye adquiera el F-35 y recordó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se lo había transmitido personalmente al presidente Trump.

Israel molesta por la potencial readmisión de Türkiye al programa del F-35 por parte de Trump El canciller israelí reiteró su oposición a que Türkiye adquiera el F-35 y recordó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se lo había transmitido personalmente al presidente Trump.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, expresó su inquietud ante las noticias que apuntan a que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciará la readmisión de Türkiye en el programa F-35, afirmando que Estados Unidos debe proteger la superioridad militar cualitativa de Israel.

Saar, en una rueda de prensa en Jerusalén Oeste junto al ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, respondió a las preguntas de los periodistas.

El ministro israelí afirmó que las declaraciones del presidente Recep Tayyip Erdoğan y de su ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, sobre el “genocidio” israelí en la Franja de Gaza son hostiles, y declaró que no especularía sobre lo que el presidente Trump le diría hoy al presidente Erdoğan.

Al ser preguntado sobre los informes que indicaban que Trump anunciaría la disposición de Estados Unidos a permitir que Türkiye volviera a tener acceso a los cazas F-35, Saar dijo que no especularía al respecto, añadiendo que se oponen a que Türkiye adquiera los F-35 y que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se lo había transmitido personalmente al presidente Trump.

Saar afirmó que mantener la "superioridad militar cualitativa" de Israel en la región es de vital importancia y que la política estadounidense respalda dicha superioridad.

Saar aseguró que "Trump y su administración, amigos de Israel, también comparten esta política" y, por lo tanto, expresó su esperanza de que no se concretara la venta de F-35 a Türkiye.

En su discurso, Saar afirmó que deseaban que el plan de Trump se implementara en Gaza y que tenían ambiciones territoriales en el Líbano, donde ocupan una extensa área en el sur del país.

*Traducido por Daniel Gallego.