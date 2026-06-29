Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre su futura gestión en el marco del quinto parágrafo del Memorando de Entendimiento de Islamabad y los derechos soberanos de los Estados ribereños.

Irán y Omán mantienen la primera reunión del Comité Conjunto del Estrecho de Ormuz en Mascate Ambas partes intercambiaron puntos de vista sobre su futura gestión en el marco del quinto parágrafo del Memorando de Entendimiento de Islamabad y los derechos soberanos de los Estados ribereños.

El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazhim Gharibabadi, anunció este lunes que se celebró la primera reunión del Comité Conjunto del Estrecho de Ormuz con el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de Omán, Abdulaziz Al-Hanai.

Gharibabadi informó que abordaron asuntos actuales relacionados con el estrecho y señaló que intercambiaron puntos de vista sobre su futura gestión en el marco del quinto parágrafo del Memorando de Entendimiento de Islamabad y los derechos soberanos de los Estados ribereños.