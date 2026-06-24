Las declaraciones del presidente del Parlamento iraní se producen mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad.

Irán reitera que poner fin a la guerra en el Líbano es tan importante para Teherán como poner fin a la guerra en Irán Las declaraciones del presidente del Parlamento iraní se producen mientras continúan las negociaciones con Estados Unidos en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró este miércoles que poner fin a la guerra en el Líbano es tan importante para Teherán como poner fin a la guerra en Irán, según informó la agencia de noticias ISNA.

Durante su intervención en la XX Sesión de la Conferencia de la Unión Parlamentaria de los Estados Miembros de la OCI (UPIC), celebrada en Bakú, Azerbaiyán, Qalibaf afirmó: "El alto el fuego y el fin de la guerra en el Líbano son tan importantes para nosotros como el alto el fuego y el fin de la guerra en Irán".

La conferencia, de cuatro días de duración y que comenzó el lunes, ha reunido a más de 400 delegados de los Estados miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI).

Las declaraciones de Qalibaf se producen mientras Irán continúa las negociaciones con Estados Unidos en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad, que incluye disposiciones relativas al cese de las operaciones militares en la región, incluido el Líbano.

El memorándum, firmado electrónicamente por el presidente iraní Masoud Pezeshkian y el presidente estadounidense Donald Trump, entró en vigor el 18 de junio. Su primer artículo establece que Irán, Estados Unidos y sus respectivos aliados se comprometen al cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Según cifras oficiales libanesas, los ataques israelíes en el Líbano han causado la muerte de más de 4.100 personas y dejado más de 12.000 heridos desde el 2 de marzo.

Israel continúa ocupando zonas del sur del Líbano, algunas controladas durante décadas y otras tomadas durante la guerra de 2023-2024.

*Traducido por Daniel Gallego.