Aún no se ha fijado una nueva fecha ni lugar para las conversaciones.

Irán pospone las conversaciones con EEUU en Suiza por las violaciones del alto el fuego en el Líbano por parte de Israel Aún no se ha fijado una nueva fecha ni lugar para las conversaciones.

Irán pospuso las conversaciones técnicas con Estados Unidos, previstas para este viernes en Suiza, en protesta por las continuas violaciones del alto el fuego israelí, principalmente en el sur del Líbano, según informaron fuentes del gobierno pakistaní a la Agencia Anadolu.

Las fuentes indicaron que el principal negociador de Teherán, Bagher Qalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, estaban listos para viajar a Suiza y mantener conversaciones directas con Washington, pero que cancelaron su viaje a última hora tras recibir instrucciones de la cúpula iraní.

No especificaron si las instrucciones provenían directamente del líder supremo, Seyyed Mojtaba Khamenei, quien ya ha manifestado tener una postura diferente sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

Aún no se ha fijado una nueva fecha ni lugar para las conversaciones, añadieron las fuentes. "Pakistán está en contacto con ambas partes para fijar una nueva fecha para las conversaciones técnicas y alcanzar un acuerdo final", declaró una fuente cercana a la mediación.

La firma del Memorando de Entendimiento de Islamabad por el presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había preparado el terreno para conversaciones directas entre Washington y Teherán en Suiza el viernes.

Según la fuente, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, canceló su viaje a Suiza después de que Islamabad comunicara la decisión de Teherán a Washington.

“La logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible. Por el momento, el vicepresidente no partirá esta noche”, declaró un portavoz de la Casa Blanca. “Esperamos comenzar las conversaciones técnicas lo antes posible”.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo, en un comunicado, afirmó que las conversaciones del viernes sobre la implementación del acuerdo para poner fin a la guerra no se llevarán a cabo.

*Traducido por Daniel Gallego.