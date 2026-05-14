El ministro de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que Teherán no cederá ante la presión ni las amenazas.

Irán: No existe una solución militar al conflicto en Oriente Próximo El ministro de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que Teherán no cederá ante la presión ni las amenazas.

No existe una solución militar a los problemas que involucran a Irán y Teherán no cederá ante la presión ni las amenazas, declaró este jueves el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, según informó la agencia de noticias Fars.

Durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los BRICS 2026 en la India, Araghchi afirmó que Irán ha sido objeto, en dos ocasiones y en menos de un año, de una "agresión brutal e ilegal" por parte de Estados Unidos e Israel.

Bajo el lema Construyendo para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad, la reunión se celebra en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, pero que actualmente se encuentra bajo un alto el fuego.

"Ahora debería ser evidente para todos que Irán es invencible, y que cada vez que se ve sometido a presión, emerge más fuerte y unido que antes", afirmó Araghchi y agregó que Irán está preparado para "luchar con toda su fuerza" en defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial, al tiempo que mantiene su firme compromiso con la diplomacia.

“Como he recalcado repetidamente, no existe una solución militar para ningún asunto relacionado con Irán”, reiteró y señaló que “los iraníes no cederemos ante ninguna presión ni amenaza, sino que responderemos con respeto”, añadió.

Araghchi indicó que las Fuerzas Armadas de su país están preparadas para dar una respuesta “contundente y aplastante” a los agresores extranjeros, al tiempo que subrayó que el pueblo iraní es amante de la paz y no busca la guerra. “En esta vergonzosa situación, no somos los agresores, sino las víctimas de la injusticia y la violación”, concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.