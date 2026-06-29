El viceministro de Exteriores iraní dijo que las consultas con Qatar continúan, incluido el seguimiento del cumplimiento de los compromisos estadounidenses en virtud del memorando de entendimiento firmado recientemente.

Irán desmiente que hayan programadas negociaciones técnicas con EEUU para esta semana en Doha El viceministro de Exteriores iraní dijo que las consultas con Qatar continúan, incluido el seguimiento del cumplimiento de los compromisos estadounidenses en virtud del memorando de entendimiento firmado recientemente.

El viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales de Irán, Kazhim Gharibabadi, afirmó este lunes que, esta semana, no hay programadas negociaciones técnicas con Estados Unidos en Doha, la capital de Qatar, desmintiendo así las noticias de los medios estadounidenses.

Gharibabadi afirmó que las noticias sobre negociaciones entre grupos de trabajo técnicos de Teherán y Washington en Doha «no están confirmadas», según informó la agencia estatal de noticias IRNA. «No hay reuniones técnicas de los grupos de trabajo programadas para esta semana», aclaró.

El viceministro señaló que las consultas con Qatar continúan, incluido el seguimiento del cumplimiento de los compromisos estadounidenses en virtud del memorando de entendimiento firmado recientemente. «La primera ronda de conversaciones técnicas en el seno de los grupos de trabajo designados se celebrará una vez que se cumplan las condiciones y se haya acordado la fecha y el lugar», agregó.

Gharibabadi indicó que las consultas sobre el tema continúan a través de los países mediadores.

*Traducido por Daniel Gallego.