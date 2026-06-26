Irán condena la declaración conjunta de EEUU y el Consejo de Cooperación del Golfo El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificá de "intervencionista, irresponsable y provocadora" la declaración.

Irán condenó este viernes una declaración conjunta emitida por el secretario de Estado estadounidense y los ministros de Asuntos Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), calificándola de "intervencionista, irresponsable y provocadora".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní criticó las posturas expuestas en la comunicación conjunta emitida tras la reunión ministerial del CCG y Estados Unidos celebrada en Bahréin el 25 de junio y advirtió contra lo que calificó de comportamiento hostil e intervencionista continuo en la región.

Teherán desestimó el declarado "compromiso permanente" de Washington con la seguridad de los Estados miembros del CCG como "mera retórica" y una distorsión de la realidad, argumentando que la presencia militar estadounidense en la región se ha convertido en una fuente de inseguridad y división.

El ministerio afirmó que el reciente uso de bases e instalaciones militares en países de la región durante los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán demuestra que Washington no valora la seguridad de sus socios regionales.

Irán instó a los Estados de la región, cuyos territorios e instalaciones fueron presuntamente utilizados durante el conflicto, a reconsiderar sus posturas, afirmando que tenían obligaciones, en virtud del derecho internacional y del principio de buena vecindad, para impedir que terceros utilizaran su territorio para llevar a cabo actos hostiles contra Irán.

Irán también rechazó las reiteradas acusaciones sobre su programa nuclear pacífico, calificándolas de fabricadas por Estados Unidos e Israel, e instó a los Estados miembros del CCG a cooperar con Teherán en el establecimiento de una zona libre de armas nucleares en Asia Occidental.

El comunicado también condenó las referencias en el comunicado conjunto del CCG y Estados Unidos a las capacidades de misiles y drones de Irán, afirmando que Teherán no mostraría "la más mínima indulgencia" en la defensa de su soberanía y disuasión militar.

Irán también criticó al CCG por alinearse con Washington e Israel al describir a los grupos de resistencia palestinos y libaneses como "agentes de Irán", argumentando que el único "agente" en la región es Israel.

En el estrecho de Ormuz, Teherán afirmó que las perturbaciones de seguridad en la vía marítima eran consecuencia directa de las recientes acciones militares de Estados Unidos e Israel, y acusó a algunos Estados de la región de complicidad.

El ministerio reiteró que el estrecho de Ormuz se encuentra dentro de las aguas territoriales de Irán y Omán, y señaló que la gestión del tráfico marítimo en la zona se regirá por el artículo 5 del memorando de entendimiento para el fin de la guerra, firmado recientemente.

Irán instó a los Estados miembros del CCG a reevaluar su enfoque de seguridad regional, insistiendo en que la seguridad colectiva solo puede lograrse mediante la cooperación entre los países de la región, sin injerencia extranjera.

*Traducido por Daniel Gallego.