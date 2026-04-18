El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que Irán no interpretará la intención detrás de sus declaraciones, dejando esa tarea al público estadounidense.

Irán acusa a EEUU de propagar “mensajes inconsistentes” y de “sembrar confusión” El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán aseguró que Irán no interpretará la intención detrás de sus declaraciones, dejando esa tarea al público estadounidense.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Said Jatibzade, acusó este sábado a Estados Unidos de propagar “mensajes inconsistentes” y afirmó que las declaraciones estadounidenses a menudo siembran confusión y deben ser juzgadas por el público estadounidense.

En declaraciones a los periodistas al margen de la quinta edición del Foro de Diplomacia de Antalya (ADF, por sus siglas en turco), Jatibzade dijo que "la parte estadounidense tuitea mucho, habla mucho, a veces de forma confusa, a veces contradictoria. En la misma declaración, él [Donald Trump] dice otras cosas también".

Jatibzade aclaró que Irán no interpretará la intención detrás de sus declaraciones, dejando esa tarea al público estadounidense. "Así que no quiero juzgar lo que quiere decir. El pueblo estadounidense debe decidir si sus declaraciones son coherentes o se si ajustan al derecho internacional".

Durante meses, Irán y Estados Unidos han estado inmersos en negociaciones y en un conflicto armado durante la mayor parte de las últimas semanas, con mensajes en redes sociales de altos dirigentes que han acaparado titulares y han tenido un gran impacto en las conversaciones.

Las declaraciones de Jatibzade se producen durante el segundo día del foro, el cual reúne a funcionarios y diplomáticos de todo el mundo para abordar las tensiones regionales y la cooperación internacional.

*Traducido por Daniel Gallego.