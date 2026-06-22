El portavoz de la cancillería iraní indicó que uno de los resultados clave de las conversaciones fue el acuerdo para establecer un nuevo mecanismo de supervisión, descrito como una "célula de desescalada", con la participación de mediadores.

Irán acuerda "pasos importantes" durante las conversaciones con Estados Unidos en Suiza El portavoz de la cancillería iraní indicó que uno de los resultados clave de las conversaciones fue el acuerdo para establecer un nuevo mecanismo de supervisión, descrito como una "célula de desescalada", con la participación de mediadores.

Irán declaró este lunes que se acordaron "pasos importantes" durante las conversaciones en Suiza para allanar el camino a las negociaciones de un acuerdo final con Estados Unidos, según informó la agencia estatal de noticias IRNA.

Tras intensas conversaciones a cuatro bandas en Burgenstock, Suiza, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, afirmó que, "en general, se acordaron pasos importantes para allanar el camino al inicio de las negociaciones relativas al acuerdo final". "Esperamos que, en la práctica, veamos seriedad por parte de la otra parte (Estados Unidos)", añadió.

Baghae indicó que uno de los resultados clave de las conversaciones fue el acuerdo para establecer un nuevo mecanismo de supervisión, descrito como una "célula de desescalada", con la participación de mediadores, para supervisar la continuidad del alto el fuego y el cese de las hostilidades, particularmente en el Líbano.

El portavoz señaló que las partes también intercambiaron mensajes importantes sobre las disposiciones relativas a la emisión de las licencias necesarias para la venta de petróleo iraní y la liberación de los activos iraníes congelados o restringidos, y afirmó que se habían logrado avances en ambos asuntos.

Baghaei indicó que las conversaciones abordaron el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, y que las partes acordaron establecer un mecanismo para garantizar la seguridad marítima en esta vía estratégica. «Los equipos técnicos continuarán trabajando en los temas que mencioné y en otros asuntos necesarios para la implementación efectiva de este memorando de entendimiento», afirmó.

Por otra parte, en una declaración conjunta, los mediadores Qatar y Pakistán anunciaron avances significativos tras la conclusión de la primera ronda de conversaciones de alto nivel en la Cumbre del Lago de Lucerna, en Suiza. La declaración indica que ambas partes acordaron una hoja de ruta para alcanzar un acuerdo de paz definitivo en 60 días. Las conversaciones se llevaron a cabo en el marco de un memorando firmado la semana pasada para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero.

*Traducido por Daniel Gallego.