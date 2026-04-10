Como país que aporta tropas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), comprometida con la paz y la seguridad del país, Exteriores afirmó que «el rumbo de los acontecimientos es muy inquietante».

India expresa su profunda preocupación por la situación en el Líbano Como país que aporta tropas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), comprometida con la paz y la seguridad del país, Exteriores afirmó que «el rumbo de los acontecimientos es muy inquietante».

India expresó este viernes su profunda preocupación por la situación en el Líbano, donde los ataques israelíes han causado cientos de muertos en los últimos dos días, causando malestar internacional.

«Nos preocupan profundamente los informes sobre el elevado número de víctimas civiles en Líbano», declaró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India, Randhir Jaiswal.

Como país que aporta tropas a la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (UNIFIL), comprometida con la paz y la seguridad del país, el ministerio afirmó que «el rumbo de los acontecimientos es muy inquietante».

Al menos tres cascos azules indonesios de la UNIFIL también murieron en Líbano en marzo, durante ataques israelíes, y Yakarta exige una investigación transparente.

«India siempre ha priorizado la protección de los civiles», afirmó Jaiswal, añadiendo que «es fundamental respetar el derecho internacional y la soberanía e integridad territorial de los Estados».

Desde que entró en vigor el alto el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, mediado por Pakistán, Israel ha matado a 303 personas en Líbano en los últimos dos días, provocando una protesta internacional mientras todas las miradas están puestas en Islamabad para las conversaciones entre Washington y Teherán, que se espera comiencen el sábado.

Si bien los mediadores pakistaníes y Teherán afirmaron que la tregua también abarcaba a Líbano, Washington y Tel Aviv lo han negado. Según la agencia de noticias iraní Fars, Irán no tiene previsto participar en las conversaciones de paz con Estados Unidos hasta que Israel cese los bombardeos en Líbano.

La ofensiva israelí intensificada contra Líbano desde el 2 de marzo ha dejado 1.888 muertos y 6.092 heridos, según el Ministerio de Salud libanés.

*Traducido por Daniel Gallego.