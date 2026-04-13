El presidente francés explicó que “esta misión, estrictamente defensiva, independiente de las partes beligerantes en el conflicto, está concebida para ser desplegada tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

Francia y Reino Unido organizarán una conferencia para restablecer la libre navegación por el estrecho de Ormuz El presidente francés explicó que “esta misión, estrictamente defensiva, independiente de las partes beligerantes en el conflicto, está concebida para ser desplegada tan pronto como las circunstancias lo permitan”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó este lunes que “no se deben escatimar esfuerzos para alcanzar rápidamente por la vía diplomática una solución sólida y duradera al conflicto en Oriente Medio”.

Macron señaló que “dicha solución debe proporcionar a la región un marco robusto que permita a todos vivir en paz y seguridad”.

“Para ello”, prosiguió Macron, “es necesario abordar todas las cuestiones fundamentales mediante soluciones duraderas, ya sea en relación a las actividades nucleares y balísticas de Irán, sus acciones desestabilizadoras en la región, la necesidad de restablecer la navegación libre y sin obstáculos a través del estrecho de Ormuz lo antes posible, así como la necesidad de garantizar que el Líbano retome la senda de la paz, con pleno respeto a su soberanía e integridad territorial”.

En este sentido, Macron aseguró que “Francia está dispuesta a desempeñar plenamente su papel, como lo ha hecho desde el primer día del conflicto”.

“En cuanto al Estrecho de Ormuz”, indicó Macron, “en los próximos días, junto con Reino Unido, organizaremos una conferencia con los países dispuestos a contribuir, junto con nosotros, a una misión multinacional pacífica destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho”.

Macron explicó que “esta misión, estrictamente defensiva, independiente de las partes beligerantes en el conflicto, está concebida para ser desplegada tan pronto como las circunstancias lo permitan”.