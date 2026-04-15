El canciller francés afirmó que es el gobierno de Tel Aviv quien debe cambiar su política, reiterando la propuesta de revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que aún sigue vigente.

Francia insta a Israel a respetar el derecho internacional y a abandonar sus "guerras interminables" en la región El canciller francés afirmó que es el gobierno de Tel Aviv quien debe cambiar su política, reiterando la propuesta de revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que aún sigue vigente.

El ministro de Asuntos Exteriores francés instó a Israel a respetar el derecho internacional y a abandonar lo que describió como "guerras interminables" en la región.

En su intervención ante el Parlamento, Jean-Noël Barrot afirmó que es el gobierno de Tel Aviv quien debe cambiar su política, reiterando la propuesta de revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que aún sigue vigente.

Criticando los ataques israelíes del 8 de abril contra el Líbano, que causaron más de 300 muertos, advirtió del riesgo de una ocupación prolongada del país.

Respecto a la situación en Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores denunció la escasez de ayuda humanitaria, que "no llega en la cantidad suficiente y no alcanza a la población gazatí y palestina, que la necesita desesperadamente".

Barrot también reaccionó al bloqueo financiero israelí, que calificó de "inaceptable", sobre el territorio palestino ocupado y denunció "la aceleración de la actividad de asentamientos ilegales" y "la explosión de violencia perpetrada por colonos extremistas con total impunidad".

El ministro señaló que un tercer paquete de sanciones contra "colonos extremistas y violentos" a nivel de la UE está actualmente "sobre la mesa".

*Traducido por Daniel Gallego.