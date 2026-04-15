Francia insta a Israel a respetar el derecho internacional y a abandonar sus "guerras interminables" en la región

Mariem Njeh
15 Abril 2026•Actualizar: 15 Abril 2026
El ministro de Asuntos Exteriores francés instó a Israel a respetar el derecho internacional y a abandonar lo que describió como "guerras interminables" en la región.
En su intervención ante el Parlamento, Jean-Noël Barrot afirmó que es el gobierno de Tel Aviv quien debe cambiar su política, reiterando la propuesta de revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que aún sigue vigente.
Criticando los ataques israelíes del 8 de abril contra el Líbano, que causaron más de 300 muertos, advirtió del riesgo de una ocupación prolongada del país.
Respecto a la situación en Gaza, el ministro de Asuntos Exteriores denunció la escasez de ayuda humanitaria, que "no llega en la cantidad suficiente y no alcanza a la población gazatí y palestina, que la necesita desesperadamente".
Barrot también reaccionó al bloqueo financiero israelí, que calificó de "inaceptable", sobre el territorio palestino ocupado y denunció "la aceleración de la actividad de asentamientos ilegales" y "la explosión de violencia perpetrada por colonos extremistas con total impunidad".
El ministro señaló que un tercer paquete de sanciones contra "colonos extremistas y violentos" a nivel de la UE está actualmente "sobre la mesa".
*Traducido por Daniel Gallego.