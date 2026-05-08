El embajador francés en Argelia, Stéphane Romatet, acompañará a Alice Rufo, ministra delegada del Ministerio de Defensa, durante su visita al país este viernes, según el Elíseo.

Francia enviará de regreso a su embajador a Argelia en un intento por restablecer un diálogo efectivo El embajador francés en Argelia, Stéphane Romatet, acompañará a Alice Rufo, ministra delegada del Ministerio de Defensa, durante su visita al país este viernes, según el Elíseo.

Francia enviará de regreso a su embajador a Argelia en un intento por restablecer un diálogo efectivo, informó el viernes la cadena BFM TV, citando a la presidencia.

El embajador francés en Argelia, Stéphane Romatet, acompañará a Alice Rufo, ministra delegada del Ministerio de Defensa, durante su visita al país este viernes, según el Elíseo.

Romatet fue llamado a consultas por Macron en abril de 2025, tras una crisis diplomática.

La presidencia señaló que esta medida se produce en un contexto en el que Macron busca restablecer un diálogo efectivo con Argelia, según BFM TV.

*Traducido por Daniel Gallego.