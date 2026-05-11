Francia anuncia que la UE sanciona a los “culpables de apoyar los asentamientos extremistas y violentos en Cisjordania” El canciller francés afirmó que “estos actos extremadamente graves e intolerables deben cesar de inmediato”.

El ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció este lunes que “la Unión Europea sanciona hoy a las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar los asentamientos extremistas y violentos en Cisjordania, así como a sus líderes”.

Barrot afirmó que “estos actos extremadamente graves e intolerables deben cesar de inmediato” y señaló que “también sanciona a los principales líderes de Hamás, responsables de la peor masacre antisemita de nuestra historia desde el Holocausto, en la que 51 ciudadanos franceses perdieron la vida”.

El ministro reiteró que “este movimiento terrorista debe ser desarmado y excluido de cualquier participación en el futuro de Palestina”, y recordó que el año pasado, Francia reavivó en Nueva York la solución de “dos Estados reconocidos y respetados en sus derechos que conviven en paz y seguridad”.

“No la permitiremos que nadie la socave”, agregó.