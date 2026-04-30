Francia advierte que el mundo se está volviendo "más peligroso"

Şeyma Erkul Dayanç
30 Abril 2026•Actualizar: 30 Abril 2026
Francia advirtió este jueves que el mundo se está volviendo "más peligroso", citando la guerra de Rusia en Ucrania, las tensiones con Estados Unidos y las prácticas comerciales de China, al tiempo que pidió una mayor soberanía europea y una acción más rápida a nivel de la UE.
"Estamos entrando en un mundo más peligroso. La amenaza de Rusia y su guerra de agresión contra Ucrania a nuestras puertas, la agresividad comercial de China y el hecho de que Estados Unidos nos dé la espalda y, en ocasiones, nos ataque", declaró el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamín Haddad, a la cadena de televisión France 2.
Haddad se refirió a las tensiones relacionadas con Groenlandia como un ejemplo de las tensiones en las relaciones con Washington. "Lo vimos con el episodio de Groenlandia", afirmó y añadió que estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de que Europa defienda sus intereses e invierta en soberanía tanto a nivel nacional como de la UE.
"Las conclusiones que debemos sacar son defender nuestros propios intereses, ser fuertes e invertir en nuestra soberanía, tanto a nivel nacional como europeo", concluyó, añadiendo que Francia está promoviendo este mensaje en Europa.
Haddad también hizo referencia a las medidas financieras en curso de la UE, incluida una iniciativa de préstamo de 150.000 millones de euros (casi 160.000 millones de dólares), y afirmó que el bloque debe acelerar su respuesta. «Seguiremos adelante, aceleraremos el proceso», declaró, añadiendo que Europa debe «escuchar y sacar conclusiones».
*Traducido por Daniel Gallego.