El ministro francés de Asuntos Europeos cita la guerra de Rusia en Ucrania, las tensiones con Estados Unidos y las prácticas comerciales de China, al tiempo que pidió una mayor soberanía europea y una acción más rápida a nivel de la UE

Francia advierte que el mundo se está volviendo "más peligroso" El ministro francés de Asuntos Europeos cita la guerra de Rusia en Ucrania, las tensiones con Estados Unidos y las prácticas comerciales de China, al tiempo que pidió una mayor soberanía europea y una acción más rápida a nivel de la UE

Francia advirtió este jueves que el mundo se está volviendo "más peligroso", citando la guerra de Rusia en Ucrania, las tensiones con Estados Unidos y las prácticas comerciales de China, al tiempo que pidió una mayor soberanía europea y una acción más rápida a nivel de la UE.

"Estamos entrando en un mundo más peligroso. La amenaza de Rusia y su guerra de agresión contra Ucrania a nuestras puertas, la agresividad comercial de China y el hecho de que Estados Unidos nos dé la espalda y, en ocasiones, nos ataque", declaró el ministro francés de Asuntos Europeos, Benjamín Haddad, a la cadena de televisión France 2.

Haddad se refirió a las tensiones relacionadas con Groenlandia como un ejemplo de las tensiones en las relaciones con Washington. "Lo vimos con el episodio de Groenlandia", afirmó y añadió que estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad de que Europa defienda sus intereses e invierta en soberanía tanto a nivel nacional como de la UE.

"Las conclusiones que debemos sacar son defender nuestros propios intereses, ser fuertes e invertir en nuestra soberanía, tanto a nivel nacional como europeo", concluyó, añadiendo que Francia está promoviendo este mensaje en Europa.

Haddad también hizo referencia a las medidas financieras en curso de la UE, incluida una iniciativa de préstamo de 150.000 millones de euros (casi 160.000 millones de dólares), y afirmó que el bloque debe acelerar su respuesta. «Seguiremos adelante, aceleraremos el proceso», declaró, añadiendo que Europa debe «escuchar y sacar conclusiones».

*Traducido por Daniel Gallego.