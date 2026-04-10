El primer ministro Petteri Orpo declaró que discutió la actualización con los líderes de los grupos parlamentarios este viernes, y añadió que el informe se presentará al Parlamento la próxima semana.

Finlandia considera nuevas formas de cooperación en materia de armas nucleares El primer ministro Petteri Orpo declaró que discutió la actualización con los líderes de los grupos parlamentarios este viernes, y añadió que el informe se presentará al Parlamento la próxima semana.

Finlandia está considerando nuevas formas de cooperación en materia de armas nucleares en un informe actualizado sobre política exterior y de seguridad.

El primer ministro Petteri Orpo declaró que discutió la actualización con los líderes de los grupos parlamentarios este viernes, y añadió que el informe se presentará al Parlamento la próxima semana.

Según el borrador obtenido por el diario finlandés Ilta-Sanomat, el gobierno pretende eliminar las restricciones legales sobre las armas nucleares, manteniendo la declaración de que Finlandia no albergará armas nucleares en tiempos de paz.

El informe señala que la disuasión de la OTAN incluye fuerzas convencionales, defensa antimisiles y armas nucleares, y que su capacidad de disuasión nuclear se basa principalmente en las armas nucleares estadounidenses desplegadas en Europa.

Añade que esto se ve reforzado por las fuerzas nucleares independientes del Reino Unido y Francia, y que la OTAN seguirá siendo una alianza nuclear mientras existan armas nucleares. El borrador también afirma que Finlandia está plenamente comprometida con la defensa colectiva de la OTAN y participa en las labores de disuasión nuclear.

Asimismo, Finlandia no se convertirá en un Estado poseedor de armas nucleares en virtud del Tratado de No Proliferación Nuclear y mantendrá un diálogo estrecho con sus aliados. Finlandia está dispuesta a considerar nuevas formas de cooperación y definirá su postura sobre la disuasión nuclear de forma independiente.

A principios de marzo, el ministro de Defensa, Antti Hakkanen, presentó una propuesta gubernamental para modificar la legislación y eliminar la prohibición absoluta de armas nucleares en Finlandia.

Según IS, la propuesta permitiría la importación de armas nucleares a Finlandia si estuviera vinculada a la defensa militar, la defensa colectiva de la OTAN o la cooperación en materia de defensa.

La oposición criticó la propuesta, argumentando que no se elaboró ​​mediante un proceso parlamentario con la participación de todos los partidos, como es habitual en asuntos de política exterior y de seguridad.

*Traducido por Daniel Gallego.