El presidente del Gobierno de España describió la medida como “un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, y también “un acto de justicia y una necesidad”.

España regularizará a más de medio millón de inmigrantes sin papeles El presidente del Gobierno de España describió la medida como “un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, y también “un acto de justicia y una necesidad”.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, anunció este martes que el Consejo de Ministros aprobará hoy el Real Decreto que dará inicio al proceso de regularización extraordinaria de personas en situación irregular en el país ibérico.

Sánchez describió la medida como “un acto de normalización, de reconocer la realidad de casi medio millón de personas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana”, y también “un acto de justicia y una necesidad”.

“Reconocemos derechos”, prosiguió Sánchez, “pero también exigimos obligaciones”, indicando que “quienes ya forman parte de nuestro día a día lo hagan en igualdad de condiciones, contribuyendo al sostenimiento de nuestro país y de nuestro modelo de convivencia”.

“Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español”, agregó.