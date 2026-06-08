El canciller español también condenó “firmemente el atentado terrorista de Hamas y el lanzamiento continuado de cohetes por parte de Hezbolá contra Israel”.

España condena “la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán” El canciller español también condenó “firmemente el atentado terrorista de Hamas y el lanzamiento continuado de cohetes por parte de Hezbolá contra Israel”.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares Bueno, condenó este lunes “la ruptura del alto el fuego entre Israel e Irán”, y advirtió que “recurrir nuevamente a la violencia traerá aún más sufrimiento”.

Albares reiteró que “solo el diálogo y la diplomacia garantizan la paz y estabilidad a la región” y subrayó la necesidad de “una desescalada inmediata”, insitiendo en que “no hay solución militar en Oriente Medio”.

Asimismo, Albares condenó “firmemente el atentado terrorista de Hamas y el lanzamiento continuado de cohetes por parte de Hezbolá contra Israel”, y recalcó que “el alto el fuego debe también respetarse por todas las partes en Israel, en Palestina y en el Líbano”.