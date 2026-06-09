"La situación es compleja y ha entrado en una fase delicada, considerando las constantes violaciones del alto el fuego por parte de Israel. En estas circunstancias, es muy improbable que se firme un acuerdo de inmediato".

Es improbable que se alcance un acuerdo para poner fin a la guerra entre EEUU/Israel e Irán en los próximos días "La situación es compleja y ha entrado en una fase delicada, considerando las constantes violaciones del alto el fuego por parte de Israel. En estas circunstancias, es muy improbable que se firme un acuerdo de inmediato".

Es improbable que se alcance un acuerdo para poner fin a la guerra entre Estados Unidos/Israel e Irán en los próximos días debido a la compleja situación actual, principalmente a las constantes violaciones del alto el fuego por parte de Israel en el sur del Líbano, según informaron fuentes del gobierno pakistaní a la Agencia Anadolu.

Estas declaraciones se produjeron en respuesta a la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, de que podría tomar "dos o tres días" llegar a un acuerdo con Irán para poner fin al prolongado conflicto en Oriente Medio.

"Creo que estamos muy cerca de lograr un acuerdo muy bueno, sólido y poderoso", dijo Trump a los periodistas al salir de Nueva York tras asistir a un partido de baloncesto el lunes. Al preguntársele si se trataría de días o semanas, respondió que tomaría "dos o tres días".

"La situación es compleja y ha entrado en una fase delicada, considerando las constantes violaciones del alto el fuego por parte de Israel. En estas circunstancias, es muy improbable que se firme un acuerdo de inmediato", afirmó una fuente cercana al proceso de mediación.

En estos momentos, añadieron las fuentes, la máxima prioridad de Pakistán es poner fin a las violaciones del alto el fuego y lograr que las dos partes en conflicto se sienten a la mesa de negociaciones.

Si Israel detiene de inmediato sus operaciones militares en el sur del Líbano y Estados Unidos y Teherán acuerdan reanudar las conversaciones directas, existen altas probabilidades de alcanzar un acuerdo pronto, ya que la mayoría de los puntos de conflicto ya se han resuelto, agregó la fuente. Sin embargo, este proceso no puede completarse en dos o tres días, añadió.

Las fuentes afirmaron que las dos partes en conflicto estuvieron a punto de firmar un acuerdo provisional para poner fin a la guerra a finales del mes pasado; no obstante, una incursión israelí a gran escala y la captura de territorios en el sur del Líbano descarrilaron el proceso.

Según las fuentes, Islamabad espera un avance significativo en sus esfuerzos por detener las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano en los próximos días, lo que allanaría el camino para la reanudación de las conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán.

Pakistán, junto con socios regionales, incluido Qatar, sigue trabajando para persuadir a Trump de que ejerza la máxima presión sobre Israel para que detenga sus operaciones militares en el sur del Líbano, según informaron.

Islamabad, añadieron las fuentes, ha recibido una respuesta positiva de la Casa Blanca con respecto al Líbano, aunque Israel continúa sus ataques en el sur del país. "No hay señales inmediatas de que cesen los ataques israelíes. Sin embargo, considerando la respuesta positiva del presidente Trump, Pakistán confía en que se produzca un avance en los próximos días", declaró una fuente.

Israel ha continuado con los ataques aéreos y la ofensiva terrestre casi diarios en el Líbano, a pesar del alto el fuego que entró en vigor el 17 de abril y que posteriormente se extendió hasta principios de julio.

Irán ha reiterado a Estados Unidos, a través del ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, que no se sentará a negociar con Estados Unidos hasta que cesen las violaciones del alto el fuego israelí, principalmente en el Líbano.

Naqvi visitó Teherán la semana pasada —por cuarta vez desde el 28 de febrero— como parte de la renovada iniciativa de Islamabad para reanudar las estancadas conversaciones directas entre Estados Unidos e Irán. Entregó un "mensaje especial" al líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, en nombre del jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha participado activamente en la mediación de Islamabad.

Según fuentes, Islamabad ya ha comunicado a Washington que los continuos bombardeos israelíes en el sur del Líbano y Gaza están obstaculizando los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

Pakistán cobró protagonismo al mediar en un alto el fuego de 14 días entre Estados Unidos e Irán en abril, seguido de conversaciones cruciales en Islamabad a las que asistieron delegaciones de alto nivel de ambos países. Si bien las conversaciones no arrojaron los resultados esperados, el alto el fuego se mantiene vigente y ambas partes han estado intercambiando mensajes a través de Islamabad en un intento por alcanzar un acuerdo.

*Traducido por Daniel Gallego.