El presidente turco señaló que los últimos acontecimientos en la región demuestran la importancia geopolítica de las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea.

Erdoğan afirma que Türkiye y Bélgica tienen potencial de cooperación en muchos campos El presidente turco señaló que los últimos acontecimientos en la región demuestran la importancia geopolítica de las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, se reunió con la reina Matilde de Bélgica en la Pabellón de Vahdettin, en Estambul, según informó la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de Türkiye.

Durante la reunión se discutieron las relaciones bilaterales entre ambos países, así como cuestiones regionales y globales.

Erdoğan afirmó que su país y Bélgica tienen potencial de cooperación en muchos campos, desde las relaciones comerciales hasta la industria de defensa, desde la energía hasta la agricultura, y aseguró que seguirán tomando medidas para mejorar las relaciones.

El presidente turco señaló que los últimos acontecimientos en la región demuestran, una vez más, la importancia geopolítica de las relaciones entre Türkiye y la Unión Europea (UE), que actualizar la Unión Aduanera, de acuerdo con las nuevas condiciones, es una de las áreas que necesitan avances urgentes en el período hasta alcanzar plena membresía y que la participación de Türkiye en las iniciativas de defensa de la UE es de interés común.

Señalando las destacadas iniciativas diplomáticas de Türkiye a nivel internacional, Erdoğan recordó que su país organizará la Cumbre de Líderes de la OTAN en Ankara los días 7 y 8 de julio de este año y la COP31 los días 9 y 20 de noviembre, y recalcó que la transformación de la energía verde es una de las áreas importantes de cooperación con Bélgica, indicando que la capacidad instalada de energía renovable de Türkiye está a la vanguardia en Europa.

Durante la reunión, Erdogan dijo esperar que la reina de Bélgica logre resultados concretos en sus contactos con los círculos empresariales turcos.