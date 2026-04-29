El grupo afirmó que el Consejo Europeo «debe suspender el acuerdo de asociación UE-Israel».

El segundo grupo político más grande del Parlamento Europeo exige la suspensión del acuerdo de asociación con Israel El grupo afirmó que el Consejo Europeo «debe suspender el acuerdo de asociación UE-Israel».

El segundo grupo político más grande del Parlamento Europeo organizó este miércoles una protesta exigiendo la suspensión del acuerdo de asociación de la UE con Israel.

Reunidos en el edificio del Parlamento Europeo en Bruselas, los diputados de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) portaban pancartas con el lema «¡Suspendan ya el Acuerdo de Asociación UE-Israel!» e instaban a las instituciones de la UE a tomar medidas más contundentes ante la situación en Oriente Medio.

En un comunicado que acompañaba la protesta, el grupo afirmó que el Consejo Europeo «debe suspender el acuerdo de asociación UE-Israel».

El grupo también compartió una foto de la protesta en la red social estadounidense X, exigiendo más medidas.

«Sanciones inmediatas contra los colonos violentos en Cisjordania. La creación de un Estado palestino debe ser la prioridad inquebrantable de la UE, comenzando por la reconstrucción de Gaza. Israel debe cesar las operaciones militares en el Líbano», decía el pie de foto.

El Acuerdo de Asociación UE-Israel, vigente desde el año 2000, establece el marco para el diálogo político, el comercio y la cooperación entre la UE e Israel.

Cuestiones como la guerra genocida de Israel en Gaza y las violentas e ilegales apropiaciones de tierras por parte de los ocupantes en Cisjordania han llevado a muchos en el bloque a cuestionar por qué Israel debería recibir un trato preferencial.

*Traducido por Daniel Gallego.