«Para lograrlo, debemos cultivar, fomentar y difundir una comprensión basada en la equidad y la justicia, el respeto a la dignidad humana y la creencia de que todas las personas son iguales en la creación», agregó Numan Kurtulmuş.

El presidente del Parlamento de Türkiye: «El mundo necesita un nuevo camino, una nueva comprensión y una nueva salida» «Para lograrlo, debemos cultivar, fomentar y difundir una comprensión basada en la equidad y la justicia, el respeto a la dignidad humana y la creencia de que todas las personas son iguales en la creación», agregó Numan Kurtulmuş.

El presidente del Parlamento de Türkiye, Numan Kurtulmuş, afirmó «este mundo no puede seguir así. El mundo necesita un nuevo camino, una nueva comprensión y una nueva salida. Para lograrlo, debemos cultivar, fomentar y difundir una comprensión basada en la equidad y la justicia, el respeto a la dignidad humana y la creencia de que todas las personas son iguales en la creación».

En su discurso durante la sesión de clausura de la 152ª Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrada en el Hotel y Centro de Congresos Hilton Istanbul Bomonti bajo el lema Para cultivar la esperanza, establecer la paz y garantizar la justicia para las generaciones futuras, Kurtulmuş señaló que cada discurso y debate durante la Asamblea General fue de suma importancia, y dijo que, en su opinión, resultaron excepcionalmente útiles para alcanzar la paz mundial y particularmente significativos para fortalecer la diplomacia parlamentaria.

“Es posible resumir todas estas discusiones en un punto. Estamos atravesando un período extraordinariamente difícil y turbulento. Experimentamos tensiones profundas que afectan a casi todos los países y naciones del planeta. Nos encontramos en una época de conflictos internos, guerras subsidiarias y guerras comerciales, y las tensiones y los conflictos se extienden prácticamente por todo el mundo. Además, como consecuencia natural de muchos acontecimientos negativos, observamos que la pobreza, el hambre y la miseria se han vuelto casi comunes en muchas partes del mundo. Asimismo, presenciamos un problema extremadamente grave de migración y desplazamiento internacional, un factor común de todos estos acontecimientos. Además de las tensiones entre países, observamos tensiones sociales internas que se manifiestan como importantes líneas divisorias. De igual modo, presenciamos una crisis ambiental, una crisis climática y la destrucción del medio ambiente a una escala sin precedentes en la historia de la humanidad. Experimentamos innumerables acontecimientos negativos que podríamos enumerar hasta el amanecer”.

Al señalar que casi todos estos sucesos negativos, a excepción de los desastres naturales, son catástrofes provocadas por el hombre, Kurtulmuş indicó que «es evidente que la humanidad necesita reaccionar y afrontar las catástrofes que ha creado con sus propias manos —desde el genocidio hasta la migración, desde el hambre hasta la guerra— y que debe intervenir para resolver estos desastres humanitarios. La humanidad creó estos problemas. La humanidad los originó. La solución también debe residir en la mente y el corazón de la humanidad».

Kurtulmuş enfatizó que todos estos esfuerzos, todas las organizaciones internacionales, todas las reuniones y negociaciones deben tener un único punto focal, y que «sin este entendimiento, el funcionamiento de cualquier institución en el mundo será inevitablemente incompleto e ineficaz. Por eso afirmo que nuestro objetivo debe ser desarrollar y difundir un lenguaje que marque un nuevo camino, una nueva comprensión y una nueva dirección. Para ello, es evidente que el mundo necesita una nueva arquitectura global. Esperamos materializar esta nueva arquitectura global, tanto en el ámbito político como en el económico, mediante nuestros diálogos interparlamentarios y nuestra convergencia en instituciones internacionales».

Haciendo hincapié en que el valor de las palabras supera todo lo demás y que deben pronunciar las palabras más bellas y mejores, uniéndose en torno a aquellas que benefician a toda la humanidad, Kurtulmuş afirmó que «esto significa no seguir el camino trazado únicamente por las figuras más ruidosas y poderosas del mundo, sino avanzar por un camino basado en el derecho, la ley y la justicia para el entendimiento común, el bien común y el futuro común de 8 mil millones de personas».

Kurtulmuş expresó su convicción de que todas estas reuniones, siempre que cumplan este propósito, los guiarán y les ayudarán a encontrar soluciones a los problemas humanitarios que debaten y para los que buscan respuestas, y agradeció a todos los parlamentarios que expresaron abiertamente sus opiniones en la reunión.

El presidente afirmó que la reunión alcanzó un consenso largamente anhelado en la Asamblea Parlamentaria de las Naciones Unidas (APN) y señaló que «el hecho de que la Declaración de Estambul se haya alcanzado por consenso es digno de elogio, y expreso mi gratitud a todos los delegados que manifestaron sus opiniones al respecto. Asimismo, la aprobación por consenso del punto urgente del orden del día constituye un resultado importante que demuestra el éxito de esta reunión, el éxito de esta Asamblea General. Les agradezco a todos, individualmente, su esfuerzo y apoyo».

Kurtulmuş manifestó que les complacía enormemente recibir a los participantes en Estambul y que les honraba escuchar sus elogios sobre el éxito de la organización y la importancia de la hospitalidad.

*Traducido por Daniel Gallego.