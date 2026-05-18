La reticencia del presidente se debe a "las políticas del gobierno israelí y del primer ministro Benjamín Netanyahu".

El presidente croata se niega desde hace 6 meses a aprobar el nombramiento del próximo embajador israelí en su país La reticencia del presidente se debe a "las políticas del gobierno israelí y del primer ministro Benjamín Netanyahu".

El presidente croata, Zoran Milanovic, se ha negado durante siete meses a aprobar el nombramiento del próximo embajador de Israel en Croacia debido a "las políticas del gobierno israelí y del primer ministro Benjamín Netanyahu", según un informe publicado este lunes por el diario israelí Yedioth Ahronoth.

Israel aprobó el nombramiento de Nissan Amdur como embajador en Croacia en noviembre de 2025 y solicitó formalmente la aprobación diplomática a la presidencia croata, "de acuerdo con los procedimientos diplomáticos habituales".

Sin embargo, Milanovic se ha negado a aprobar el nombramiento, lo que ha mantenido el proceso estancado durante siete meses.

Es la primera vez en la historia de Croacia que un presidente retiene la aprobación para el nombramiento de un embajador.

Se espera que el actual embajador de Israel en Croacia, Gary Koren, finalice su mandato a finales de este mes y regrese a Israel.

Dado que el nombramiento de Amdur sigue bloqueado, el periódico informó que, en su lugar, viajará a Zagreb como encargado de negocios, un cargo que no requiere la aprobación presidencial, a la espera de una resolución.

El presidente croata anunció el lunes la suspensión de toda cooperación entre las Fuerzas Armadas Croatas (OSRH) y el ejército israelí debido a lo que describió como violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Israel.

En un comunicado publicado en redes sociales, Milanović afirmó que, «debido a la conducta inaceptable del ejército israelí y la violación sin precedentes de todas las normas del derecho internacional humanitario», ya en mayo del año pasado había ordenado la suspensión de toda cooperación entre las OSRH y el ejército israelí, lo que afecta a todos los miembros de las fuerzas armadas croatas.

Añadió que, al mismo tiempo, había instado al gobierno croata a «detener cualquier tipo de comercio de armas y equipo militar con Israel».

Milanović declaró que, en una reciente conversación telefónica, advirtió directamente al primer ministro Andrej Plenković que «cualquier forma de cooperación militar con Israel sería inaceptable».

*Traducido por Daniel Gallego.