El Senado aprobó una moción de la Cámara de Representantes que instaba al gobierno a iniciar negociaciones con la UE sobre un acuerdo de seguridad y defensa.

El Parlamento suizo aprueba una propuesta que contempla un posible acuerdo de defensa con la UE El Senado aprobó una moción de la Cámara de Representantes que instaba al gobierno a iniciar negociaciones con la UE sobre un acuerdo de seguridad y defensa.

El Parlamento suizo aprobó este martes una propuesta que contempla un posible acuerdo de defensa con la UE en un contexto de cambio en el panorama de la seguridad europea y la retirada gradual de Estados Unidos.

El Senado aprobó una moción de la Cámara de Representantes que instaba al gobierno a iniciar negociaciones con la UE sobre un acuerdo de seguridad y defensa.

Los parlamentarios argumentaron que Suiza podría participar en compras conjuntas de armamento con el bloque y adoptar una política de seguridad más centrada en el continente europeo, subrayando que tales vínculos no contravendrían el principio de neutralidad.

Si bien los senadores señalaron que la OTAN representaría la alianza más eficaz en este ámbito en comparación con la UE, la Cámara de Representantes optó por excluir a la OTAN del texto original.

*Traducido por Daniel Gallego.