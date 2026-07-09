Peskov afirmó que, a pesar de que no se produjo dicha llamada, Putin está "siempre dispuesto" a hablar con Trump y que ambos mantienen un "diálogo verdaderamente constructivo, a pesar de las diferencias que puedan existir".

El Kremlin reitera que Putin está "abierto al diálogo" con Trump Peskov afirmó que, a pesar de que no se produjo dicha llamada, Putin está "siempre dispuesto" a hablar con Trump y que ambos mantienen un "diálogo verdaderamente constructivo, a pesar de las diferencias que puedan existir".

El Kremlin declaró este jueves que el presidente ruso, Vladimir Putin, está "abierto al diálogo" con el presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de que este último no lo haya llamado.

"Al parecer, el Sr. Trump estuvo muy ocupado tras sus contactos en Ankara, por lo que nadie lo llamó ayer", dijo el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, a los periodistas durante una rueda de prensa, refiriéndose a las conversaciones que el presidente estadounidense mantuvo durante su visita a la capital turca con motivo de la Cumbre de la OTAN 2026.

Peskov afirmó que, a pesar de que no se produjo dicha llamada, Putin está "siempre dispuesto" a hablar con Trump y que ambos mantienen un "diálogo verdaderamente constructivo, a pesar de las diferencias que puedan existir". "El presidente Putin está abierto al diálogo", concluyó Peskov.

Las declaraciones del portavoz se produjeron un día después de que Trump se reuniera con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y otros líderes, en el marco de la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara el miércoles.

Durante la reunión, Trump afirmó que tanto Putin como Zelenski buscan poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, y que Estados Unidos está dispuesto a cerrar el espacio aéreo sobre Ucrania como parte de las garantías de seguridad para Kiev si fuera necesario.

Trump indicó que uno de los temas a tratar sería la concesión por parte de Washington a Kiev de una licencia para fabricar misiles Patriot, y añadió: «De esta forma, no podrán quejarse de que no les estamos dando lo suficiente».

También preguntó a los periodistas presentes si tenían alguna pregunta para Putin, ya que él mismo se la haría, sin dar más detalles.

En relación con la decisión estadounidense de otorgar a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot, Peskov declaró que Washington continúa suministrando armas y tecnología militar a Ucrania, y que Moscú lo sabe y no se deja engañar por la realidad.

“Pero a diferencia de otros países involucrados en este conflicto, Estados Unidos mantiene su compromiso y continúa intentando facilitar el proceso de paz. Es desde esta perspectiva que evaluamos todas las declaraciones”, añadió Peskov, argumentando a favor de una “cierta dualidad” en la postura estadounidense respecto a Ucrania.

Añadió que la disposición declarada por Estados Unidos a “cerrar el espacio aéreo” sobre Ucrania implica la actividad de la OTAN en territorio ucraniano, lo que, según él, explica por qué Rusia continúa llevando a cabo su “operación militar especial”.

Peskov también afirmó que una “mayor escalada” podría prolongar la guerra en Ucrania y obligaría a Rusia a crear una “zona de seguridad más amplia”. “Por lo tanto, la escalada de tensiones y las acciones que la intensifiquen no contribuirán en absoluto al proceso de paz”, concluyó.

*Traducido por Daniel Gallego.