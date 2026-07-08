El portavoz de la Comisión Europea afirmó que la UE espera que Estados Unidos respete los compromisos adquiridos en la declaración conjunta acordada por ambas partes el año pasado.

El comercio entre la UE y EEUU sigue estando «profundamente integrado y mutuamente beneficioso» El portavoz de la Comisión Europea afirmó que la UE espera que Estados Unidos respete los compromisos adquiridos en la declaración conjunta acordada por ambas partes el año pasado.

La Comisión Europea subrayó este miércoles que el comercio entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos sigue estando «profundamente integrado y mutuamente beneficioso», y se comprometió a salvaguardar los intereses del bloque y sus Estados miembros tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar el comercio con España.

«El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso. Por lo tanto, es de nuestro interés común salvaguardar esta relación; de hecho, esto es más importante que nunca en un momento de incertidumbre global», declaró el portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, a los periodistas en una rueda de prensa en Bruselas.

Gill afirmó que la UE espera que Estados Unidos respete los compromisos adquiridos en la declaración conjunta acordada por ambas partes el año pasado y añadió que la Comisión Europea seguirá defendiendo los intereses del bloque.

«La Comisión siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea y de todos nuestros Estados miembros estén plenamente protegidos. Seguiremos abogando por un comercio transatlántico estable, predecible y mutuamente beneficioso para el beneficio de todos», concluyó Gill.

Sus declaraciones se produjeron después de que Trump dijera que quería poner fin al comercio con España, acusando al país de incumplir sus compromisos de gasto con la OTAN. "Ya no queremos hacer negocios con España", dijo Trump, describiendo a España como "un socio pésimo" en la OTAN.

Calificando a España de "causa perdida" y "hostil", Trump afirmó que quería que Madrid obtuviera muchos menos ingresos del mercado estadounidense debido a lo que describió como su insuficiente contribución a la alianza.

Fuentes del gobierno español rechazaron las declaraciones de Trump, afirmando que el país mantiene "una magnífica relación social, cultural y económica" con Estados Unidos que beneficia a ambas partes.

*Traducido por Daniel Gallego.