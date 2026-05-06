Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla afirmó que “el secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su presidente”.

El canciller cubano acusa a Rubio de “mentir” por declarar que no existe un bloqueo petrolero a Cuba Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla afirmó que “el secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su presidente”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, acusó este miércoles al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Antonio Rubio, de “mentir” y “contradecir” al presidente de Estados Unidos y a la portavoz de la Casa Blanca luego de que declarase que no existe un bloqueo petrolero a Cuba.

“La realidad es inocultable”, afirmó Rodríguez y recordó que, “el 29 de enero de 2026, su presidente firmó una Orden Ejecutiva que amenaza a todos los países con imponer aranceles en caso de que exporten combustibles a Cuba”.

Rodríguez señaló que, “en cuatro meses, solo un barco de combustibles ha llegado a Cuba” y recalcó que “se intimida y amenaza a todos nuestros proveedores en violación de las normas del libre comercio y la libertad de navegación”.

El canciller cubano enfatizó que “la nueva Orden Ejecutiva del 1ro de mayo establece sanciones secundarias en el área de la energía” y agregó que “el secretario sabe muy bien el daño y sufrimiento que causa hoy al pueblo cubano el cerco petrolero criminal que él mismo propuso a su presidente”.