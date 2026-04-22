“El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí exige que las autoridades polacas tomen medidas para impedirme ocupar un escaño en el Parlamento polaco”, explicó Konrad Szczepan Berkowicz.

Diputado polaco anuncia que Israel sugirió a las autoridades polacas “destituirlo de su escaño parlamentario” “El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí exige que las autoridades polacas tomen medidas para impedirme ocupar un escaño en el Parlamento polaco”, explicó Konrad Szczepan Berkowicz.

El diputado polaco de extrema derecha Konrad Szczepan Berkowicz anunció que el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Embajada de Israel en Polonia solicitaron a las autoridades polacas que respondieran a sus recientes declaraciones.

Según Berkowicz, Israel habría “sugerido” a las autoridades polacas “destituirlo de su escaño parlamentario”. “El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí exige que las autoridades polacas tomen medidas para impedirme ocupar un escaño en el Parlamento polaco”, agregó.

Berkowicz afirmó que “Israel no decide quién puede o no ocupar un escaño en el Parlamento polaco” y señaló que “la historia ha demostrado el camino hacia el nazismo; Polonia lo sabe muy bien”, indicando que “no somos ni seremos indiferentes ante la repetición de la historia que se está desarrollando actualmente en Oriente Medio”.

El diputado dijo esperar que “la descarada mentira sobre mi supuesto ‘apoyo público al nazismo’ reciba una respuesta contundente por parte de las autoridades polacas y la justicia”, y aconsejó a Israel que “se ocupe de los verdaderos nazis que tiene en su Gobierno, encabezados por su primer ministro criminal y genocida, Benjamín Netanyahu”.