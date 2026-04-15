El canciller confirmó que el gobierno ha proporcionado datos sobre sus barcos varados en el estrecho no solo a Irán, sino que también a Estados Unidos y a los países del Golfo.

Corea del Sur no prevé pagar a Irán para que permita a sus barcos varados en el golfo Pérsico pasar el estrecho de Ormuz El canciller confirmó que el gobierno ha proporcionado datos sobre sus barcos varados en el estrecho no solo a Irán, sino que también a Estados Unidos y a los países del Golfo.

Corea del Sur no tiene previsto pagar a Irán para que permita a sus barcos varados en el golfo Pérsico cruzar el estrecho de Ormuz, declaró este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores surcoreano, Cho Hyun, señalando que no tiene intención de tomar ninguna medida que contravenga el bloqueo de la ruta marítima liderado por Estados Unidos, según informó la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Durante una sesión parlamentaria, Hyun afirmó que, "en este momento, no tenemos previsto pagar a Irán ningún tipo de compensación ni tomar ninguna medida que contradiga lo que ha declarado Estados Unidos" y confirmó que el gobierno ha proporcionado datos sobre sus barcos varados en el estrecho no solo a Irán, sino que también a Estados Unidos y a los países del Golfo.

"No solo hemos proporcionado la información a Irán, sino que también a todos los estados del Consejo de Cooperación del Golfo y a Estados Unidos, y les hemos solicitado su cooperación en materia de seguridad", declaró Cho.

El canciller afirmó que su gobierno decidió compartir la información en consideración al alto el fuego de dos semanas acordado entre Washington y Teherán. "Para poder actuar de forma provisional, proporcionamos información sobre 26 barcos a los países vecinos para garantizar su seguridad y, en adelante, para buscar su cooperación en su rescate".

Las relaciones entre Corea del Sur e Israel

Respecto a las recientes publicaciones del presidente Lee Jae Myung en redes sociales sobre Israel, Cho afirmó que el Ministerio de Relaciones Exteriores había mantenido una comunicación fluida con el país y que el asunto ya no justificaba una nueva disputa diplomática entre ambas partes. "Israel lo ha comprendido y no ha emitido ninguna otra declaración", dijo Cho. "El asunto se ha resuelto satisfactoriamente".

"Las declaraciones del jefe de Estado sobre este tipo de cuestiones están vinculadas a la identidad de la República de Corea, que ha subrayado la importancia de los derechos humanos universales y el derecho internacional humanitario", concluyó Cho. "Nosotros, como Ministerio de Asuntos Exteriores, hemos comprendido claramente la intención y el propósito de las publicaciones en las redes sociales."