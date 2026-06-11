El conflicto militar solo "agravará la situación" y la reanudación de las acciones militares no resolverá ningún problema fundamental, según el portavoz de la cancillería china.

China reitera su llamado a Estados Unidos e Irán a cesar los combates y retomar el diálogo El conflicto militar solo "agravará la situación" y la reanudación de las acciones militares no resolverá ningún problema fundamental, según el portavoz de la cancillería china.

China reiteró este jueves su llamado a Estados Unidos e Irán a cesar los combates y retomar el diálogo. Pekín está "profundamente" preocupado por la situación, declaró a la prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian.

El conflicto militar solo "agravará la situación" y la reanudación de las acciones militares no resolverá ningún problema fundamental, afirmó.

"La soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de la región deben ser respetadas y salvaguardadas", declaró Lin, instando a las partes involucradas a detener las acciones militares, reanudar el diálogo y las negociaciones, responder a los esfuerzos de mediación de los países pertinentes y lograr un alto el fuego lo antes posible.

Lin indicó que China ha mantenido contactos con las partes relevantes, incluido Irán, desde el inicio del conflicto y "ha realizado esfuerzos para promover las conversaciones de paz".

Durante las últimas dos semanas, Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques intermitentemente a medida que aumentaban las tensiones en toda la región.

Esta mañana, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que atacó 18 importantes objetivos militares estadounidenses en el Golfo en respuesta a los ataques con misiles de Estados Unidos contra un lugar de recreo, un complejo industrial y zonas cercanas a Karaj y Nazarabad, al oeste de Teherán, además de una base local de la Guardia Revolucionaria en el condado de Pishva.

*Traducido por Daniel Gallego.