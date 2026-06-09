El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, "que se ha prolongado durante más de tres meses, ha asestado un duro golpe a las naciones de la región del Golfo".

China: La fuerza militar incapaz de resolver los problemas en Oriente Próximo El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, "que se ha prolongado durante más de tres meses, ha asestado un duro golpe a las naciones de la región del Golfo".

China afirmó este martes que el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos, Israel e Irán ha demostrado su incapacidad para resolver cualquier problema, e hizo hincapié en la necesidad de una solución diplomática a las disputas.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, "que se ha prolongado durante más de tres meses, ha asestado un duro golpe a las naciones de la región del Golfo", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lin Jian, a los periodistas en Pekín.

Lin añadió que "los hechos han demostrado que los medios militares no pueden resolver ningún problema y que el uso arbitrario de la fuerza solo complicará la situación".

Reaccionaba así a los informes sobre violaciones israelíes del alto el fuego en el Líbano, a pesar de la presión estadounidense sobre Tel Aviv para que no realizara ataques.

"Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran en una etapa crucial. Ninguna de las partes debe reavivar el conflicto militar", afirmó Lin, quien pidió respeto a la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de las naciones de Oriente Medio.

“China insta a las partes pertinentes a mantener la calma, actuar con moderación, cesar cualquier acción de confrontación que pueda intensificar el conflicto, tomar medidas concretas para apaciguar la situación, resolver las disputas por medios políticos y diplomáticos, y trabajar por un alto el fuego integral y duradero a la mayor brevedad posible”, declaró.

Los comentarios de Pekín se produjeron en medio de una posible tensión en las relaciones entre Estados Unidos e Israel, después de que el presidente estadounidense Donald Trump pidiera a Israel el domingo que no respondiera a los ataques con misiles iraníes, una exigencia que fue ignorada.

*Traducido por Daniel Gallego.