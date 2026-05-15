El portavoz de la cancillería china afirmó que la prioridad inmediata de su país sigue siendo restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y en Oriente Medio en general.

China declaró dispuesta a colaborar con todos los países para salvaguardar la seguridad energética mundial El portavoz de la cancillería china afirmó que la prioridad inmediata de su país sigue siendo restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y en Oriente Medio en general.

China declaró este viernes su disposición a colaborar con todos los países para salvaguardar la seguridad energética mundial y mantener la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro tras las conversaciones de alto nivel entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Pekín.

En respuesta a preguntas sobre si China había acordado comprar petróleo estadounidense durante la cumbre, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Guo Jiakun, afirmó que la prioridad inmediata sigue siendo restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y en Oriente Medio en general.

"China está dispuesta a colaborar con todas las partes para salvaguardar conjuntamente la seguridad energética mundial y la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro", declaró Guo a los periodistas en Pekín.

Al preguntársele si se había abordado la cooperación en inteligencia artificial durante la cumbre, Guo indicó que China apoya la cooperación internacional en IA y promueve un enfoque "abierto e inclusivo" para el desarrollo tecnológico.

"China siempre ha abogado por que todas las partes colaboren para promover la apertura y la inclusión en la IA y fomentar un desarrollo beneficioso para el bien común", concluyó.

En relación con las cuestiones relativas a los controles de exportación de semiconductores estadounidenses y el suministro de tierras raras, Guo reiteró la postura de larga data de Beijing y subrayó el compromiso de China con el mantenimiento de la estabilidad y la seguridad de las cadenas de suministro globales.

«China ha manifestado repetidamente su posición de principios sobre las exportaciones de chips estadounidenses a China», afirmó, sin revelar si el tema fue tratado directamente por los dos líderes.

Guo también declinó proporcionar detalles sobre cualquier posible nuevo acuerdo respecto a las exportaciones de tierras raras, indicando que China ya había publicado información relevante sobre la cumbre.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que Xi y Trump mantuvieran extensas conversaciones en Beijing centradas en el comercio, la estabilidad estratégica, la tecnología y la seguridad regional.

*Traducido por Daniel Gallego.