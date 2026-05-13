«Mis ministros presentarán legislación para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales, incluyendo un proyecto de ley para reforzar los lazos con la Unión Europea», dijo el monarca.

Carlos III asegura que Reino Unido se enfrenta a riesgos crecientes derivados de un «mundo cada vez más peligroso» «Mis ministros presentarán legislación para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales, incluyendo un proyecto de ley para reforzar los lazos con la Unión Europea», dijo el monarca.

El rey Carlos III afirmó este miércoles que Reino Unido se enfrenta a riesgos crecientes derivados de un «mundo cada vez más peligroso e inestable», citando el conflicto en Oriente Medio como ejemplo reciente.

«Un mundo cada vez más peligroso e inestable amenaza al Reino Unido, y el conflicto en Oriente Medio es solo el ejemplo más reciente», declaró Carlos durante su discurso de apertura del Parlamento y señaló que todos los aspectos de la seguridad energética, de defensa y económica del país «serán puestos a prueba».

«Mis ministros tomarán decisiones que protejan la seguridad energética, de defensa y económica del Reino Unido», añadió, indicando que el gobierno adoptará nuevas medidas para fortalecer las relaciones con la UE. «Mis ministros presentarán legislación para aprovechar las nuevas oportunidades comerciales, incluyendo un proyecto de ley para reforzar los lazos con la Unión Europea».

Carlos continuó diciendo que el gobierno también buscará mejorar las relaciones con los socios europeos «como un paso vital para fortalecer la seguridad europea». «Seguirá promoviendo la paz a largo plazo en Oriente Medio y la solución de dos Estados en Israel y Palestina», concluyó.

También añadió que la seguridad energética del país requiere inversiones y reformas a largo plazo, "como lo demuestran los recientes acontecimientos en Oriente Medio".

*Traducido por Daniel Gallego.