Hakan Fidan señaló que las plataformas diplomáticas globales suelen priorizar los asuntos centrados en Occidente, mientras que los conflictos en Oriente Medio, el Norte de África, los Balcanes y el Mediterráneo reciben escasa atención.

Canciller turco: La creciente inestabilidad ha hecho que la diplomacia sea "más relevante que nunca" Hakan Fidan señaló que las plataformas diplomáticas globales suelen priorizar los asuntos centrados en Occidente, mientras que los conflictos en Oriente Medio, el Norte de África, los Balcanes y el Mediterráneo reciben escasa atención.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró este sábado que el Foro de Diplomacia de Antalya (FDA, por sus siglas en inglés) busca crear una plataforma centrada en los desafíos regionales, advirtiendo que el debilitamiento del multilateralismo y la creciente inestabilidad han hecho que la diplomacia sea "más relevante que nunca".

"La diplomacia es mucho más relevante y necesaria que nunca", afirmó Fidan durante el segundo día de la quinta edición del foro internacional, celebrado en la ciudad turca de Antalya, al sur del país.

Fidan señaló que las plataformas diplomáticas globales suelen priorizar los asuntos centrados en Occidente, mientras que los conflictos en Oriente Medio, el Norte de África, los Balcanes y el Mediterráneo reciben escasa atención.

"Pero los asuntos regionales, especialmente aquellos estrechamente relacionados con nuestra región, no se han debatido en profundidad", añadió Fidan, indicando que el foro ofrece "una oportunidad única para que nuestra región entable debates regionales y proponga soluciones e ideas regionales".

Fidan afirmó que la diplomacia se ha vuelto cada vez más crucial a medida que el sistema internacional se debilita.

«En una era donde presenciamos un declive del multilateralismo y del orden internacional, necesitamos mucho más diálogo», afirmó, advirtiendo que el colapso de las normas globales obliga a los países a depender más de la coordinación para evitar conflictos.

También afirmó que el sistema internacional posterior a la Guerra Fría comenzó a debilitarse después de 2010, describiendo el período actual como una «caída libre» que exige a los países reevaluar la gobernanza global.

«Si esperamos a que el sistema habitual siga su curso... (y) necesitamos presenciar una guerra o destrucción... entonces comenzaremos a aprender», declaró Fidan. «Esta vez, esperemos que, en lugar de aprender por error, podamos aprender con sabiduría».

Fidan enfatizó la apropiación regional como piedra angular de la política exterior de Türkiye, e instó a los países de Oriente Medio, el Cáucaso, los Balcanes y el Mediterráneo a abordar sus propios desafíos. «Cuando las potencias hegemónicas llegan para solucionar un problema, crean más problemas que soluciones», afirmó, añadiendo que la cooperación regional entre Estados-nación maduros podría reducir los conflictos.

"Ahora que la mayoría de ellos han alcanzado la madurez, es hora de que todos nos unamos de forma madura y asumamos la responsabilidad de nuestros problemas", afirmó.

En diplomacia, es necesario dialogar con todas las partes

Fidan también criticó las políticas expansionistas en la región. «Todas las naciones están de acuerdo. Nadie busca lo que pertenece a otro, excepto Israel. Israel está llevando a cabo políticas expansionistas», afirmó, añadiendo que el respeto a la soberanía y la integridad territorial podría resolver «más del 80% de los problemas».

Afirmó que Türkiye mantiene el diálogo con todas las partes en conflicto, priorizando la diplomacia sobre la alineación. «Estamos practicando la diplomacia, no la guerra», declaró.

«En una guerra, hay que tomar partido. Pero en diplomacia, es necesario dialogar con todas las partes», agregó, señalando que la prioridad de Ankara es prevenir guerras y poner fin a los conflictos en curso para facilitar el comercio, la estabilidad y el desarrollo.

Fidan indicó que Türkiye trabaja para abordar los conflictos desde Ucrania y Gaza hasta Irán y algunas partes de África, con el fin de garantizar la estabilidad y el desarrollo. "Demasiadas perturbaciones, demasiado derramamiento de sangre, demasiada inestabilidad y demasiadas repercusiones afectan al resto del mundo."

Fidan también afirmó que los conflictos regionales siguen estando muy interconectados e inestables, ya que son propensos a "todo tipo de escalada, regional o de otro tipo".

Respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Fidan indicó que las conversaciones continúan a pesar de los contratiempos y que Turquía fomenta el diálogo y un alto el fuego. "Lo positivo es que vemos que ambas partes y los mediadores... siguen dispuestos a seguir adelante", declaró, aunque añadió que el conflicto continúa causando "enormes perturbaciones" a nivel mundial.

Fidan también señaló que la guerra con Irán ha desviado la atención de las negociaciones con Ucrania. "Una vez que se concluya un alto el fuego o un acuerdo de paz con Irán, debemos volver a centrar nuestra atención de inmediato en las conversaciones con Ucrania", afirmó, advirtiendo del riesgo de una escalada y una mayor inestabilidad.

«Israel no ha cumplido sus obligaciones»

Las negociaciones para avanzar en un plan de alto el fuego en Gaza continúan en El Cairo, declaró Fidan, quien añadió que Israel no ha cumplido plenamente sus obligaciones en virtud de la primera fase del acuerdo.

Fidan indicó que los mediadores de Qatar, Egipto y Türkiye están evaluando la implementación de la fase inicial del acuerdo y preparando los siguientes pasos. «Hemos visto que Israel, especialmente en lo que respecta a la parte humanitaria del acuerdo, no ha cumplido sus obligaciones en la primera fase», afirmó Fidan.

Añadió que la ayuda humanitaria, los suministros médicos, la entrega de refugios y el establecimiento de un comité técnico palestino en Gaza siguen sin cumplirse. «Necesitamos más asistencia humanitaria, más asistencia médica. Necesitamos permiso para instalar refugios», declaró, y agregó que las conversaciones en El Cairo se centran en avanzar si se cumplen las condiciones.

Fidan afirmó que la primera fase de un plan de paz más amplio para Gaza, lanzado el año pasado con la participación de Türkiye, Estados Unidos y otros socios, ayudó a detener los asesinatos a gran escala, aunque la violencia continúa.

Sistema internacional en transformación

En cuanto a la política global, Fidan afirmó que el sistema internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial enfrenta tensiones a medida que las grandes potencias reevalúan su papel. «Estados Unidos fue el pionero del Nuevo Orden Mundial», declaró, pero añadió que ha virado cada vez más hacia políticas unilaterales, ya que el sistema ya no sirve exclusivamente a sus intereses.

Argumentó que las potencias emergentes y los bloques regionales buscan ahora una mayor coordinación en medio de una creciente inestabilidad, y afirmó que las potencias medianas están creando cada vez más marcos de cooperación regional e interregional y deben plantearse «preguntas esenciales» para gestionar la cambiante dinámica global.

Advirtió que una menor participación de Estados Unidos podría debilitar y desestabilizar partes del sistema internacional.

Fidan también se refirió a los debates sobre seguridad en la OTAN y Europa, y señaló que cualquier posible reducción de la participación estadounidense debe gestionarse con cautela para evitar la inestabilidad.

Indicó que se están realizando preparativos para una importante cumbre de la OTAN que se celebrará en julio en Ankara, la capital turca, y que se centrará en las prioridades de la alianza y el reparto de responsabilidades.

Señaló las tensiones existentes en el enfoque de la Unión Europea respecto a la coordinación de la seguridad, argumentando que las estructuras paralelas de toma de decisiones entre la OTAN y la UE han generado inconsistencias.

Asimismo, indicó que las conversaciones entre Turquía, el Reino Unido y sus socios europeos sobre la futura arquitectura de seguridad se enfrentan a obstáculos institucionales y políticos.

A pesar de los desafíos, Fidan afirmó que la diplomacia sigue siendo esencial. «El diálogo, la diplomacia y la comunicación son más necesarios que nunca», reiteró, añadiendo que el foro de Antalya tiene como objetivo proporcionar una plataforma donde todos los actores puedan expresar sus puntos de vista en medio de la creciente incertidumbre global.

*Traducido por Daniel Gallego.