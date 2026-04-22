El ministro italiano dijo que “es fundamental alcanzar rápidamente un acuerdo de alto el fuego que garantice la reapertura segura del estrecho de Ormuz y confirme el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní”.

Canciller italiano anima a su homólogo iraní a trabajar con rapidez para encontrar una solución constructiva a la crisis El ministro italiano dijo que “es fundamental alcanzar rápidamente un acuerdo de alto el fuego que garantice la reapertura segura del estrecho de Ormuz y confirme el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní”.

El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, anunció este miércoles que esta mañana mantuvo una conversación telefónica con su homólogo iraní, Abbas Araghchi.

Tajani señaló que animó a Araghchi a trabajar con rapidez para encontrar una solución constructiva a la crisis en Irán y a revitalizar las relaciones positivas con los países vecinos del Golfo.

El ministro italiano dijo que “es fundamental alcanzar rápidamente un acuerdo de alto el fuego que garantice la reapertura segura del estrecho de Ormuz y confirme el carácter exclusivamente civil del programa nuclear iraní”.

Asimismo, el ministro hizo hincapié en “la prioridad de lograr un alto el fuego duradero en el Líbano” e instó a todas las partes a “comprometerse, de forma concreta, con una paz estable y compartida”.

“Italia está dispuesta a contribuir activamente al diálogo y al fortalecimiento de la estabilidad en el Líbano y en toda la región”, agregó.