Araghchi informó a Lavrov sobre los detalles del memorando y subrayó la responsabilidad de Estados Unidos de garantizar la correcta aplicación de sus disposiciones, así como la necesidad de un cese total de los ataques israelíes contra el Líbano.

Canciller iraní a su homólogo ruso: Los ataques israelíes al Líbano “deben cesar por completo” Araghchi informó a Lavrov sobre los detalles del memorando y subrayó la responsabilidad de Estados Unidos de garantizar la correcta aplicación de sus disposiciones, así como la necesidad de un cese total de los ataques israelíes contra el Líbano.

Los ataques israelíes contra el Líbano “deben cesar por completo”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante una conversación telefónica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní informó este miércoles que ambos ministros abordaron el memorando de entendimiento firmado con Islamabad, así como asuntos regionales y bilaterales.

Araghchi informó a Lavrov sobre los detalles del memorando y subrayó la responsabilidad de Estados Unidos de garantizar la correcta aplicación de sus disposiciones, así como la necesidad de un cese total de los ataques israelíes contra el Líbano.

Por su parte, Lavrov celebró la finalización del texto del memorando y expresó el pleno apoyo de Rusia a la implementación de sus disposiciones, según el ministerio.

Ambos ministros también destacaron la necesidad de que la comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU respalden el acuerdo, así como la continuidad de la cooperación diplomática entre los países de la región para consolidar la paz y la estabilidad.

Las tensiones regionales se han intensificado desde finales de febrero tras los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán, que según Teherán causaron la muerte de más de 3.000 personas. Irán respondió con ataques contra países del Golfo e Israel, además de restricciones al paso por el estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán alcanzaron una tregua temporal el 8 de abril, con la mediación de Pakistán, antes de anunciar un acuerdo marco para poner fin al conflicto. Se espera que el acuerdo se firme formalmente en Suiza el 19 de julio.

Israel lleva a cabo una ofensiva contra el Líbano desde el 2 de marzo, que ha dejado miles de muertos y heridos y más de un millón de desplazados, según las últimas cifras oficiales.

*Traducido por Daniel Gallego.