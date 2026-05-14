Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla afirmó que “perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”.

Canciller cubano advierte que “una agresión militar de EEUU contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria” Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla afirmó que “perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”.

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla, advirtió que “una agresión militar de EEUU contra Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre”.

Rodríguez afirmó que “perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras”.

El canciller insistió en que “no existe la menor razón, ni siquiera el menor pretexto para que una superpotencia como EEUU agreda militarmente a una pequeña isla que no representa ninguna amenaza, por la pretensión de unos pocos de cambiar su sistema político o su gobierno”.