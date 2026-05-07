Prévot afirmó que, a lo largo de los años, Türkiye ha reducido la tasa de pobreza y mejorado el nivel de vida, y que ahora es "más que nunca" un actor geopolítico estratégico.

Canciller belga: "Es imposible hablar de una arquitectura de seguridad europea sin incluir a Türkiye" Prévot afirmó que, a lo largo de los años, Türkiye ha reducido la tasa de pobreza y mejorado el nivel de vida, y que ahora es "más que nunca" un actor geopolítico estratégico.

El ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, destacó el papel de Türkiye en la arquitectura de seguridad europea y expresó su voluntad de profundizar la cooperación económica y estratégica entre ambos países. "Es imposible hablar de una arquitectura de seguridad europea sin incluir a Türkiye", declaró Prévot a la Agencia Anadolu (AA).

Prévot afirmó que, a lo largo de los años, Türkiye ha reducido la tasa de pobreza y mejorado el nivel de vida, y que ahora es "más que nunca" un actor geopolítico estratégico.

El ministro hizo referencia a la larga colaboración entre Bélgica y Türkiye, recordando el primer tratado de amistad firmado con el Imperio Otomano en 1838. Reafirmó que Bélgica estuvo representada en la corte del sultán en Estambul mucho antes que muchos países europeos.

Misión económica

Reiteró además la importancia de su Misión Económica a Türkiye, presidida por la reina Matilde de Bélgica, que tendrá lugar del 10 al 14 de mayo, y describió la misión como una excelente oportunidad para reforzar la colaboración en sus dimensiones empresarial, académica e institucional. Se estima que unas 400 personas viajarán a Türkiye con esta misión, afirmó.

"Nuestro objetivo principal es fortalecer nuestra cooperación comercial. Ese es uno de nuestros primeros objetivos", añadió.

Reafirmó que firmarán alrededor de 40 acuerdos en materia de seguridad social, transporte, gestión portuaria, logística y sector aeroespacial y de defensa. "Türkiye es el quinto mayor mercado de exportación para Bélgica fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, es de gran importancia", agregó Prevot.

Subrayó la necesidad de atraer más inversiones de empresas turcas a Bélgica, así como de identificar oportunidades, especialmente en el sector biofarmacéutico. "En cuanto al sector de defensa, sabemos que en la última década Türkiye ha crecido un 300%. Eso es realmente importante", declaró Prevot.

Asimismo, destacó la necesidad de crear nuevas oportunidades para el sector del dragado, la transición energética, la industria offshore y los activos digitales. «Fortalecer las oportunidades de negocio es fundamental, pero también lo es realizar una reestructuración institucional», añadió Prevot.

Prevot reafirmó la importancia de abordar diversos desafíos, desde la cadena de suministro hasta la arquitectura de seguridad global de Europa con Turquía.

Además, al preguntársele si considera a Türkiye, junto con Rusia y China, como un país al que Europa debe contener o limitar, Prevot afirmó que resulta «extraño» mencionar a Ankara en la misma frase que otros países en ese contexto.

«Turquía es un aliado de la OTAN. También es un candidato europeo para la adhesión a la UE. Por lo tanto, por supuesto, no hay que contener ni limitar a Turquía», agregó y subrayó la necesidad de modernizar la Unión Aduanera entre Ankara y la UE.

«Necesitamos modernizar dicha unión, porque no podemos afrontar los desafíos comunes, los desafíos económicos de 2026, con un marco de hace tres décadas», declaró.

«Orden basado en normas»

Prevot destacó el papel de Türkiye como socio estratégico en materia de seguridad, señalando sus esfuerzos de mediación en Ucrania y su postura ante las recientes tensiones en Oriente Medio, a raíz de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

«En Türkiye también consideramos que lo que ocurre en Irán y sus alrededores contraviene el derecho internacional». Türkiye ha manifestado su firme defensa de la necesidad de mantener un «orden basado en normas», afirmó. Lo describió como un «país afín», dada su defensa del multilateralismo y el respeto a la integridad territorial.

Prevot también hizo hincapié en la responsabilidad específica de Ankara como aliado de la OTAN. «Ustedes son los guardianes del flanco sureste de la alianza. Por lo tanto, es fundamental tener una visión global de todos los activos estratégicos de Türkiye ».

«Creo que tenemos mucho que fortalecer juntos», concluyó, «para construir nuevos puentes que realmente creen las condiciones para el desarrollo económico de las próximas generaciones».

La influencia de Bélgica en las instituciones europeas

Prevot subrayó que existen numerosas oportunidades para los inversores belgas y turcos. "Bélgica es un país pequeño, pero tenemos mucha influencia en las instituciones europeas, ya que somos uno de los miembros fundadores.

"Ofrecemos a Türkiye una de las principales puertas de acceso al mercado europeo. Esto es de suma importancia."

Un obsequio de la AA

Prevot examinó el libro La Evidencia, publicado por la AA, que documenta los crímenes de guerra de Israel en Gaza, incluido el uso de fósforo blanco.

El ministro de Asuntos Exteriores, quien recibió el libro como obsequio de la AA, afirmó que la situación sobre el terreno es absolutamente inaceptable.

Prevot también recordó que su país apoya la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia.

*Traducido por Daniel Gallego.