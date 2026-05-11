El ministro-presidente del Gobierno de Flandes de Bélgica, Matthias Diependaele, afirmó que Türkiye es uno de los socios económicos más importantes de su país fuera de la Unión Europea.

Bélgica: "Türkiye no sólo es un mercado importante para nosotros, sino que también un socio estratégico para el futuro" El ministro-presidente del Gobierno de Flandes de Bélgica, Matthias Diependaele, afirmó que Türkiye es uno de los socios económicos más importantes de su país fuera de la Unión Europea.

El ministro-presidente del Gobierno de Flandes de Bélgica, Matthias Diependaele, afirmó que Türkiye es uno de los socios económicos más importantes de su país fuera de la Unión Europea (UE): "Türkiye no sólo es un mercado importante para nosotros, sino que también un socio estratégico para el futuro".

En su discurso durante el Foro Empresarial Türkiye-Bélgica, organizado por la Junta de Relaciones Económicas Exteriores (DEİK, por sus siglas en turco), Diependaele señaló que esta misión económica es una fuerte señal del compromiso a largo plazo y la asociación económica con Türkiye y agregó que, "por otro lado, hemos ganado un lugar sólido en el entorno comercial y de inversión de Türkiye".

Diependaele dijo que empresas de los dos países se reúnen todos los días en los sectores de logística y puertos, manufactura avanzada, industria química, conversión de energía, ciencias biológicas, agricultura y alimentación, y recalcó que las cadenas de suministro, los procesos de producción o las asociaciones de innovación cada vez mayores son reales, indicando que estas son construidas por empresarios, personas que asumen riesgos, invierten y crean empleo.

El ministro-presidente enfatizó que, hoy, más de 500 empresarios y emprendedores se reunieron con el deseo común de profundizar aún más la cooperación entre los dos países, explorar oportunidades y establecer asociaciones económicas a largo plazo, y apuntó al hecho que el mundo cambia constantemente y tiene dificultades económicas, mencionando que su misión es venir a Türkiye con un sólido conocimiento del mundo empresarial.

Diependaele reiteró que están en Türkiye para hablar sobre proyectos concretos, asociaciones, inversiones y tecnología: "Türkiye no sólo es un mercado importante para nosotros, sino también un socio estratégico para el futuro", y llamó la atención al hecho de que las empresas turcas están invirtiendo en Europa, indicando que son conscientes del valor del poder empresarial, la infraestructura industrial, el conocimiento técnico, la mano de obra calificada y la capacidad de acceso regional de Türkiye.

El ministro-presidente aseguró que hicieron la visita para ser vistos por empresas turcas visionarias y reveló que establecieron contactos para explicar su infraestructura, ecosistemas sólidos en producción y tecnologías digitales, entornos empresariales orientados a la innovación y su posición como puerta de entrada central al mercado europeo.

Diependaele explicó que surgirán nuevos proyectos y asociaciones a largo plazo cuando los representantes empresariales de los dos países se reúnan y compartan sus experiencias, y añadió que estos formarán la base de una relación económica más profunda y más fuerte que beneficiará a las economías y las sociedades y expresó su creencia en la cooperación.

Asimismo, Diependaele enfatizó que creen que Türkiye es un socio estratégico fuerte y transmitió el mensaje de que creen que el futuro de las relaciones económicas estará determinado por el espíritu empresarial.

*Traducido por Daniel Gallego.