El canciller belga expresó su preocupación por las recientes decisiones israelíes, incluido el anuncio de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada y lo que describió como medidas que socavan el statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén.

Bélgica tacha de «inaceptable» la violencia contra palestinos e insta a Israel a detener su política de asentamientos El canciller belga expresó su preocupación por las recientes decisiones israelíes, incluido el anuncio de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada y lo que describió como medidas que socavan el statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén.

Bélgica declaró este viernes que la violencia contra los palestinos es «inaceptable» e instó a Israel a detener su política de asentamientos, calificándola de violación del derecho internacional.

El ministro de Asuntos Exteriores, Maxime Prévot, afirmó en la red social estadounidense X que un alto el fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, junto con informes que indican que Israel ha accedido a iniciar negociaciones con Líbano para el cese de las hostilidades, son «buenas noticias» para Oriente Medio.

Sin embargo, Prévot expresó su preocupación por las recientes decisiones israelíes, incluido el anuncio de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania ocupada y lo que describió como medidas que socavan el statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén.

«Me horroriza ver a palestinos heridos o asesinados por bandas de colonos. Esto es inaceptable. Insto a las autoridades israelíes a que pongan fin a su política de asentamientos, que viola claramente el derecho internacional, y a que cesen esta violencia y lleven a los responsables ante la justicia», escribió.

Prevot reafirmó su apoyo a la custodia hachemita de los lugares sagrados de Jerusalén, haciendo hincapié en que debe respetarse el statu quo vigente.

La expansión ilegal de asentamientos en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este, se ha acelerado desde que el gobierno de Netanyahu asumió el poder a finales de 2022.

La comunidad internacional y las Naciones Unidas consideran Cisjordania, incluida Jerusalén Este, territorio palestino ocupado y consideran ilegal la actividad de asentamientos israelíes en la zona según el derecho internacional.

Alrededor de 750.000 ocupantes israelíes viven en 141 asentamientos y 224 puestos avanzados en toda Cisjordania, incluyendo 250.000 en 15 asentamientos en Jerusalén Este.

En los últimos años, las fuerzas y ocupantes israelíes han intensificado sus operaciones en toda Cisjordania, incluida Jerusalén Este, que incluyen arrestos, asesinatos, destrucción de propiedades y el desplazamiento de palestinos, además de la continua expansión de los asentamientos.

*Traducido por Daniel Gallego.