El canciller belga reiteró que «la reacción de Israel es totalmente problemática y condenable», y agregó que su respuesta en Oriente Próximo es «desproporcionada e indiscriminada».

Bélgica califica de «totalmente inaceptables» las acciones de Israel en Oriente Próximo El canciller belga reiteró que «la reacción de Israel es totalmente problemática y condenable», y agregó que su respuesta en Oriente Próximo es «desproporcionada e indiscriminada».

El vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, Asuntos Europeos y Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Maxime Patrick Robert Albert Prévot, calificó este martes de «totalmente inaceptables» las acciones de Israel y pidió medidas más contundentes de la Unión Europea (UE) en materia de sanciones y política exterior.

Durante una comparecencia en el Centro Europeo de Convenciones de Luxemburgo, Prévot reiteró que «la reacción de Israel es totalmente problemática y condenable», y agregó que su respuesta en Oriente Próximo es «desproporcionada e indiscriminada».

Prévot recalcó que Ucrania sigue siendo una prioridad internacional y anunció una financiación adicional de 100 millones de euros para el programa Perla, instando a los socios de la UE a mantenerse atentos a la situación en Bielorrusia.

El político belga expresó su esperanza de que los recientes acontecimientos políticos en Hungría contribuyan a impulsar los mecanismos de apoyo financiero de la UE para Ucrania y a acelerar las decisiones relacionadas con las sanciones.

Asimismo, afirmó que las crisis humanitarias como la de Sudán deben seguir figurando en la agenda de la UE, describiendo la situación en el país africano como una de las más graves que se están desarrollando actualmente.

Prévot cuestionó si el enfoque actual de la UE de mantener una «posición equidistante» entre las partes en algunos conflictos sigue siendo el más eficaz, sugiriendo que podrían ser necesarias medidas más enérgicas, incluidas sanciones.

En referencia a la situación en Oriente Próximo, Prévot enfatizó que esta sigue siendo «profundamente preocupante», recordando su reciente visita a Beirut, capital del Líbano, donde presenció el impacto humanitario del conflicto, y expresó su apoyo a la reanudación del diálogo entre Israel y el Líbano, destacando los recientes pasos hacia el diálogo directo.

Sobre Palestina, Prévot indicó que Bélgica ha solicitado una suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la UE e Israel, citando la preocupación por la expansión de los asentamientos y el aumento de la violencia, y argumentó que estos acontecimientos plantean interrogantes sobre los valores y compromisos de la UE.

*Traducido por Daniel Gallego.