Alemania no logró obtener uno de los dos asientos asignados al Grupo de Europa Occidental y Otros en las elecciones de la Asamblea General de la ONU del 3 de junio, quedando por detrás de Portugal y Austria.

Alemania pierde el asiento no permanente en el Consejo de Seguridad por el doble rasero en su política exterior Alemania no logró obtener uno de los dos asientos asignados al Grupo de Europa Occidental y Otros en las elecciones de la Asamblea General de la ONU del 3 de junio, quedando por detrás de Portugal y Austria.

Según el profesor y politólogo alemán Hajo Funke, el fracaso de Alemania en obtener un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU para el período 2027-2028 está relacionado con la percepción de un doble rasero en la política exterior de Berlín.

Alemania no logró obtener uno de los dos asientos asignados al Grupo de Europa Occidental y Otros en las elecciones de la Asamblea General de la ONU del 3 de junio, quedando por detrás de Portugal y Austria.

Portugal obtuvo 134 votos y Austria 131, mientras que Alemania recibió 104, quedando sin asiento en el Consejo de 15 miembros.

En declaraciones a la Agencia Anadolu, Funke afirmó que ya había previsto el fracaso de Alemania. "Esto representa una derrota para la política exterior alemana", declaró.

Funke argumentó que el resultado refleja la insatisfacción con el enfoque de Berlín ante los conflictos internacionales. “En mi opinión, esto tiene que ver con el doble rasero que aplica la política exterior alemana”, afirmó.

“Prácticamente no se han criticado las guerras que implican presuntos crímenes de guerra, en particular las llevadas a cabo por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Gaza, ahora en el sur del Líbano, y contra Irán, en violación del derecho internacional”.

Al mismo tiempo, Alemania ha criticado de forma sistemática y acertada la guerra de Rusia contra Ucrania como una violación del derecho internacional, señaló.

Funke afirmó que Alemania debería adoptar un enfoque diplomático más activo, basado en los principios del derecho internacional, e involucrar a todas las partes en conflicto, incluyendo a Israel, Rusia y Ucrania, en los esfuerzos por reducir la tensión.

“Durante algunas de las peores crisis y guerras desde 1945, estamos presenciando una falta de diplomacia y voluntad política”, declaró.

Al preguntársele qué lecciones debería extraer Alemania de este resultado, Funke dijo que Berlín debería reevaluar su estrecha cooperación militar y política con Israel y considerar la continuación del conflicto bajo el liderazgo de Netanyahu como “muy peligrosa”.

Alemania podría seguir apoyando la seguridad de Israel al tiempo que insta a la moderación y al compromiso, añadió. «Pongan fin a las guerras y busquen el compromiso», dijo Funke. «Ahora es el momento de llegar a un acuerdo si queremos evitar que esta catástrofe se extienda aún más o incluso se convierta en una guerra mundial».

Funke también afirmó que el resultado de las elecciones socavaba las pretensiones de Alemania de una creciente influencia internacional.

«En cuanto a declaraciones ambiciosas como “Somos muy fuertes, nos convertiremos en la mayor potencia militar, somos la tercera economía más grande del mundo y, por lo tanto, necesitamos mucha más influencia en las instituciones internacionales”, este resultado es un fiasco», declaró.

«Todas estas ambiciones han fracasado estrepitosamente».

Según Funke, la votación demostró un declive en la posición diplomática de Alemania. «La política exterior alemana se ha debilitado significativamente», afirmó.

Contrastó el enfoque de Berlín con el de Austria, cuyo ministro de Asuntos Exteriores ha abogado por un compromiso en el caso de Ucrania a pesar de las tendencias generales dentro de la Unión Europea.

«Esa es una política inteligente. Eso es diplomacia inteligente. No hemos escuchado nada parecido del ministro de Asuntos Exteriores alemán», señaló.

Funke también expresó su escepticismo sobre un posible cambio en la política alemana bajo el canciller Friedrich Merz, afirmando que actualmente hay pocos indicios de un cambio.

Argumentó que la política exterior debe guiarse por el realismo y la valentía política, citando como ejemplos el enfoque de la excanciller Angela Merkel y del exsecretario de Estado estadounidense Henry Kissinger hacia China.

En respuesta a los llamamientos de algunos políticos alemanes para reducir las contribuciones financieras del país a las Naciones Unidas tras la votación, Funke advirtió sobre los riesgos de tal medida. «Reducir las contribuciones a la ONU debilitaría la diplomacia internacional, que Alemania también necesita», afirmó.

*Traducido por Daniel Gallego.