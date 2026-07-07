Alemania espera la plena implementación del plan de paz de Gaza y que la ayuda humanitaria suficiente debe llegar urgentemente a la población civil palestina.

Alemania insta a Israel a no obstaculizar la ayuda humanitaria a Gaza mediante trámites burocráticos excesivos Alemania espera la plena implementación del plan de paz de Gaza y que la ayuda humanitaria suficiente debe llegar urgentemente a la población civil palestina.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, instó este martes a Israel a no obstaculizar la ayuda humanitaria a Gaza mediante trámites burocráticos excesivos y pidió que liberara los ingresos fiscales retenidos adeudados a la Autoridad Palestina.

En una rueda de prensa conjunta en Tel Aviv con su homólogo israelí, Wadephul declaró que ambos abordaron los recientes acontecimientos regionales, incluyendo las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, el conflicto entre Israel y Líbano, y la situación en Gaza y Cisjordania ocupada.

Si bien reafirmó el firme apoyo de Alemania a la seguridad de Israel, Wadephul afirmó que, como buenos amigos de Israel, también trataron temas de preocupación. Subrayó que Alemania espera la plena implementación del plan de paz de Gaza y que la ayuda humanitaria suficiente debe llegar urgentemente a la población civil palestina.

«Los trámites burocráticos para obtener ciertas piezas de repuesto o consumibles están retrasando a las organizaciones humanitarias», declaró. «No se debe permitir que estos obstáculos burocráticos insignificantes interrumpan la ayuda a dos millones de personas que necesitan urgentemente asistencia humanitaria».

Wadephul reiteró la postura de Alemania de que no existe una solución militar al conflicto israelí-palestino y reiteró el llamamiento de Berlín a realizar esfuerzos diplomáticos para lograr una solución negociada de dos Estados. También instó a Israel a liberar los ingresos fiscales y aduaneros bloqueados que se adeudan a la Autoridad Palestina.

«Los palestinos de Cisjordania necesitan una perspectiva de futuro: un futuro político y económico», afirmó. «Hoy reiteré que, si bien la Autoridad Palestina no es perfecta y necesita urgentemente una reforma, debilitarla no beneficia la seguridad de Israel. Por el contrario, podría crear un vacío que otras fuerzas más radicales podrían llenar».

Wadephul enfatizó que la Autoridad Palestina necesita esos fondos para proporcionar servicios esenciales en materia de seguridad, educación y salud. «Por lo tanto, volví a pedir la liberación de los fondos adeudados a la Autoridad Palestina», declaró.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán también reiteró las críticas de Berlín a los planes israelíes de expandir los asentamientos en los territorios palestinos ocupados.

«Los proyectos de asentamientos amenazan con bloquear el camino hacia la paz», concluyó. Por este motivo, vemos con gran preocupación la continuación de la construcción de asentamientos. Una anexión de facto de partes de Cisjordania es inaceptable internacionalmente y Alemania tampoco la reconocería legalmente.

*Traducido por Daniel Gallego.