El canciller alemán afirmó que los miembros de la Unión Europea desean un rápido fin de la guerra y apoyan los esfuerzos para encontrar una solución diplomática al conflicto.

Alemania insta a Irán a entablar negociaciones constructivas con EEUU y a enviar una delegación a Islamabad El canciller alemán afirmó que los miembros de la Unión Europea desean un rápido fin de la guerra y apoyan los esfuerzos para encontrar una solución diplomática al conflicto.

El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, instó este martes a Irán a entablar negociaciones constructivas con Estados Unidos para poner fin a la guerra y a enviar una delegación a Islamabad a fin de asistir a las conversaciones previstas para esta semana.

Wadephul afirmó que los miembros de la Unión Europea (UE) desean un rápido fin de la guerra y apoyan los esfuerzos para encontrar una solución diplomática al conflicto.

«Estados Unidos se ha ofrecido a dialogar, y terceros países están realizando intensos esfuerzos para facilitar una segunda ronda de negociaciones», declaró Wadephul a la prensa antes de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la UE en Luxemburgo.

«Instamos a Irán a venir a Islamabad y entablar negociaciones constructivas con Estados Unidos. Como sabemos, el vicepresidente estadounidense está dispuesto a viajar a Islamabad. Irán debería aceptar esta oferta por el bien de su pueblo», añadió.

Wadephul también reiteró su llamamiento a Irán a que se abstenga de obstaculizar la navegación en el estrecho de Ormuz y permita el restablecimiento del paso libre y seguro por esta vía marítima clave para el transporte marítimo mundial de energía.

*Traducido por Daniel Gallego.