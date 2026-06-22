El portavoz de la cancillería iraní indicó que uno de los resultados clave de las conversaciones fue el acuerdo para establecer un nuevo mecanismo de supervisión, descrito como una "célula de desescalada", con la participación de mediadores.

Alemania culpa a Trump de la crisis actual en torno al estrecho de Ormuz El portavoz de la cancillería iraní indicó que uno de los resultados clave de las conversaciones fue el acuerdo para establecer un nuevo mecanismo de supervisión, descrito como una "célula de desescalada", con la participación de mediadores.

El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, culpó este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, de la crisis actual en torno al estrecho de Ormuz, de importancia estratégica.

En definitiva, Trump “empujó el tapón al estrecho de Ormuz. Pero tenemos interés en desbloquearlo”, declaró Pistorius a la cadena pública ARD. Sin embargo, añadió que uno de los requisitos para una misión militar alemana (Bundeswehr) que garantice la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho es el consentimiento de los países vecinos, Irán y Omán.

El gobierno alemán ha insistido repetidamente en la necesidad de la libre navegación por el estrecho de Ormuz.

Pistorius advirtió que es improbable que la aprobación parlamentaria del Bundestag para una misión de la Bundeswehr en el estrecho de Ormuz se produzca rápidamente y afirmó que “es completamente incierto” si el Bundestag aprobará una resolución antes del receso de verano.

Por un lado, porque no está claro si las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Suiza conducirán realmente a un alto el fuego estable, y por otro, porque un mandato del Bundestag requiere un marco internacional, añadió Pistorius.

Si bien sería deseable que esto ocurriera antes del receso de verano, «en última instancia, es una decisión que debe tomar el Bundestag», afirmó el ministro.

*Traducido por Daniel Gallego.