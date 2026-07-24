De acuerdo con la Rada Suprema, la extensión entrará en vigor el 2 de agosto y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

Zelenski extiende la ley marcial y la movilización general otros 90 días más De acuerdo con la Rada Suprema, la extensión entrará en vigor el 2 de agosto y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este viernes una ley que extiende la ley marcial y la movilización general por otros 90 días, según informó el Parlamento de Ucrania.

De acuerdo con la Rada Suprema, la extensión entrará en vigor el 2 de agosto y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

El Parlamento de Ucrania votó el 14 de julio a favor de extender la ley marcial y la movilización general por 90 días adicionales.

Según los resultados de la votación publicados en el sitio web de la Rada Suprema, 313 legisladores votaron a favor de extender la ley marcial, mientras que 311 apoyaron la extensión de la movilización general.

Zelenski declaró por primera vez la ley marcial y la movilización general el 24 de febrero de 2022, cuando Rusia inició la guerra contra Ucrania.

Desde entonces, las medidas se han extendido en varias ocasiones, siendo esta la vigésima prórroga desde el inicio de la guerra a gran escala.

*Traducido por Daniel Gallego.