La cancillería de Qatar comunicó que la transferencia de 6.000 millones de dólares de los 12.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados “será acordada entre Estados Unidos e Irán”.

Witkoff y Kushner llegan a Doha para las negociaciones técnicas con Irán La cancillería de Qatar comunicó que la transferencia de 6.000 millones de dólares de los 12.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados “será acordada entre Estados Unidos e Irán”.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, llegaron este martes a Doha, la capital de Qatar, para reunirse con mediadores y discutir el curso de las negociaciones con Irán, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

“Actualmente no hay ninguna reunión de alto nivel programada entre Estados Unidos e Irán”, declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Majed al-Ansari, en declaraciones recogidas por medios de comunicación qataríes.

Añadió que Witkoff y Kushner “no se reunirán directamente” con funcionarios iraníes, indicando que la transferencia de 6.000 millones de dólares de los 12.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados “será acordada entre Estados Unidos e Irán”.

El tema de los fondos congelados “está vinculado al progreso de las negociaciones entre Washington y Teherán”, agregó.

*Traducido por Daniel Gallego.