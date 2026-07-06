Nils Schmid afirmó que la cumbre de la OTAN también destacará el creciente papel de Türkiye en la alianza de la OTAN y en la seguridad y defensa de Europa.

Viceministro de Defensa alemán: La cumbre OTAN en Ankara demostrará a Trump que Europa está dando un paso al frente Nils Schmid afirmó que la cumbre de la OTAN también destacará el creciente papel de Türkiye en la alianza de la OTAN y en la seguridad y defensa de Europa.

La cumbre de la OTAN en Ankara esta semana demostrará al presidente estadounidense, Donald Trump, que los aliados europeos están asumiendo un papel más activo dentro de la alianza, afirmó el viceministro de Defensa alemán.

«Trump puede estar seguro de que el traspaso de responsabilidades no es solo un eslogan, sino una realidad, y lo hemos visto no solo en Alemania, sino también en otros Estados miembros europeos», declaró Nils Schmid en una entrevista exclusiva con la Agencia Anadolu (AA).

«Esperamos que la cumbre de Ankara envíe una clara señal de unidad, fortalezca el vínculo transatlántico y deje claro que, a ambos lados del Atlántico, la OTAN es la institución central para la defensa colectiva».

La cumbre, que se celebrará los días 7 y 8 de julio en la capital turca, reunirá a los líderes de todos los miembros de la OTAN, junto con los altos mandos militares y los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores. La decisión de Trump de asistir —tras meses de tensas relaciones con los aliados europeos— ha elevado la importancia de la reunión.

En respuesta a las duras críticas de Trump sobre la escasa contribución de los aliados europeos a la OTAN, Schmid afirmó que los miembros ya han comenzado a incrementar significativamente sus presupuestos de defensa y están avanzando para cumplir los objetivos establecidos en la cumbre de La Haya de 2025.

Los líderes acordaron elevar el umbral del gasto básico en defensa a al menos el 3,5% del PIB, frente al 2% anterior.

«Me gustaría señalar que todos los aliados europeos ya superan el umbral del 2% del PIB, objetivo fijado para el último período de la OTAN, y cada vez más aliados europeos están bien encaminados para elevar su gasto militar al 3,5% del PIB», declaró Schmid.

«Por supuesto, la situación es diversa entre los Estados miembros europeos, pero puedo asegurarles que Alemania, como segunda economía más grande de la OTAN después de Estados Unidos, está en camino de alcanzar este objetivo para 2029, mucho antes de la fecha prevista, que es 2035», añadió.

En la cumbre de Ankara, se espera que los aliados revisen el progreso en el cumplimiento de los objetivos de gasto y busquen claridad sobre cuestiones estratégicas clave, como el futuro de las garantías de seguridad estadounidenses para Europa, los posibles cambios en el número de tropas estadounidenses en el continente y si Washington mantendrá capacidades militares esenciales para apoyar la defensa europea.

Estas conversaciones tienen lugar pocas semanas después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, anunciara una revisión del Pentágono denominada «OTAN 3.0» sobre la presencia militar estadounidense en Europa, la cual, según afirmó, aceleraría una transición «rápida e irreversible» hacia una mayor autosuficiencia europea y permitiría a las fuerzas estadounidenses centrarse en prioridades globales más amplias.

Europa busca un calendario para la retirada de las tropas estadounidenses

Schmid afirmó que el anuncio del gobierno de Trump sobre la reducción de tropas en Europa no fue una sorpresa y señaló que administraciones estadounidenses anteriores también habían insinuado un cambio similar, a medida que el enfoque estratégico de Washington se desplazaba de Europa al Indo-Pacífico.

Los aliados europeos se están preparando para cubrir cualquier déficit resultante en personal y capacidades, indicó, pero recalcó que cualquier retirada debe coordinarse cuidadosamente. «En cuanto a capacidades, confiamos plenamente en que los europeos puedan colaborar para cubrir las carencias que puedan surgir en los próximos años», declaró.

«Lo importante es que lo hagamos de forma coordinada entre aliados, lo que significa que debe existir una hoja de ruta para los miembros de la OTAN en Europa, en caso de que se retiren elementos militares clave estadounidenses».

«La OTAN será más europea»

Schmid afirmó que Alemania está trabajando con sus aliados europeos de la OTAN y socios de la UE para adaptarse a la nueva fase: impulsar las capacidades militares de Europa, profundizar la cooperación en la industria de defensa y acelerar el desarrollo de armamento avanzado.

«Necesitamos que la OTAN sea más europea para que siga siendo un vínculo transatlántico sólido», declaró, añadiendo que las nuevas iniciativas de defensa de la UE deberían complementar —en lugar de duplicar— las estructuras de la OTAN.

Schmid subrayó que estos esfuerzos deben ser inclusivos, permitiendo la cooperación con socios de la OTAN que no pertenecen a la UE. «Para nosotros, es importante contar con vías de cooperación con socios de la OTAN que no son miembros de la UE. Y confío en que países socios como Gran Bretaña, Noruega y Türkiye pueden ser de gran ayuda en este sentido», afirmó.

«Dado que ahora nos enfrentamos a plazos ajustados, es decir, que la OTAN se está preparando para 2029… Por eso, para nosotros, la cooperación con Estados miembros de la OTAN que no pertenecen a la UE forma parte de la ecuación», concluyó.

Los políticos europeos suelen señalar 2029 como una fecha clave para la planificación, ya que las evaluaciones militares de la OTAN sugieren que, para finales de la década, Rusia podría suponer una amenaza más directa, e incluso podría atacar a un Estado miembro de la OTAN en Europa del Este.

El papel clave de Türkiye en la OTAN

Schmid afirmó que la cumbre de la OTAN de esta semana brindará la oportunidad de abordar estos temas, y añadió que también destacará el creciente papel de Türkiye en la alianza de la OTAN y en la seguridad y defensa de Europa.

El viceministro indicó que la guerra de Rusia contra Ucrania, así como los conflictos en Oriente Medio, han vuelto a poner esto de manifiesto para los europeos. «Türkiye desempeña un papel vital en la OTAN y para la seguridad europea. Y esto se ha demostrado en los últimos años», declaró Schmid.

«La seguridad en el Mar Negro y la estabilidad en el flanco sur de la OTAN solo pueden garantizarse a través de Turquía y sus fuerzas armadas. Por lo tanto, Türkiye siempre ha sido un elemento esencial de la estrategia de defensa de la OTAN y seguirá siéndolo».

«Esto también resulta evidente en lo que respecta a Oriente Medio. Por eso, la Cumbre de Ankara es una buena muestra del papel fundamental que Turquía desempeña actualmente en la OTAN», agregó.

Alemania explora una mayor cooperación en la industria de defensa

Schmid también afirmó que Alemania está explorando una mayor cooperación con Türkiye en la industria de defensa, con el objetivo de garantizar que los aliados europeos asuman una mayor responsabilidad en la defensa y la seguridad de Europa.

El viceministro recalcó que el Foro de la Industria de Defensa de esta semana, que se celebrará paralelamente a la cumbre de la OTAN en Ankara, será una oportunidad clave para el diálogo entre empresas de defensa europeas, alemanas y turcas.

«Observamos que la industria de defensa de Türkiye ha crecido en los últimos años. Y hemos visto el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo de los drones, así como en los ataques de precisión de largo alcance. Por ello, estamos explorando diferentes posibilidades», declaró Schmid.

Schmid mencionó la cooperación en misiles de largo alcance como una de las áreas potenciales para ayudar a subsanar las deficiencias en las capacidades de misiles de largo alcance de Europa. «Estamos analizando diferentes opciones para misiles de largo alcance. Y, como dijo el ministro de Defensa, Boris Pistorius, por supuesto, también estamos considerando las ideas que provienen de Schmid », concluyó Schmid.

“Nuestro principio fundamental es subsanar las deficiencias de capacidad lo antes posible. Y es posible que dispongan de diferentes opciones tecnológicas para alcanzar algunos de los objetivos de capacidad”, afirmó, refiriéndose a los proyectos alternativos que los aliados europeos están debatiendo para abordar las carencias derivadas de la reducción de fuerzas estadounidenses.

“Hemos aprendido a ampliar nuestra perspectiva sobre posibles socios de cooperación. Y en este contexto, por supuesto, como dijo el ministro Pistorius, también estamos considerando productos turcos”, añadió Schmid, confirmando informes previos de los medios de comunicación sobre el interés alemán en los misiles Yildirimhan y Tayfun, actualmente en desarrollo.

*Traducido por Daniel Gallego.